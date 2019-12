Der er formentlig tale om landets mest velbesøgte gudstjeneste, når tusindvis af seere om søndagen følger med i DR TV’s transmission fra en af landets kirker.

Men noget af storheden er ved at gå af de ugentlige tv-gudstjenester. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I løbet af de seneste år – fra 2009 til 2019 – er det gennemsnitlige seertal faldet fra cirka 70.000 til blot 9.000. Det er et fald på 87 procent. En stor del af tilbagegangen skete, da programmet i 2014 blev fjernet fra hovedkanalen DR 1 og flyttet til den mindre DR K.

Men selv mens tv-gudstjenesten har ligget på DR K, er seertallet næsten halveret. Hos interesseorganisationen KLF, Kirke & Medier kalder generalsekretær Mikael Arendt Laursen det for en trist udvikling.

»Det viser, hvor sårbart det er, når man flytter traditionsstof til andre kanaler. Det har vi påtalt mange gange over for DR, og udviklingen viser, at det virkelig var en dårlig idé at fjerne gudstjenesten fra hovedkanalen. DR K var i lang tid den hemmelige kanal for rigtig mange,« siger han.

Mikael Arendt Laursen opfordrer derfor DR til at flytte gudstjenesten tilbage på DR 1, når DR K til nytår bliver nedlagt som et led i DR’s besparelser.

Derudover mener han, at DR bør lægge flere kræfter i at få formidlet tv-gudstjenesten bedre og dermed gjort den mere folkelig.

»Hos DR har man været så bange for at blive forkyndende, at man har svigtet sit formidleransvar. Gudstjenester er vanskeligt stof, som skal formidles godt, før man bliver grebet som seer,« siger han.

DR bør dog undlade at gøre gudstjenesten »poppet« for at tiltrække flere seere, lyder det fra sognepræst og medlem af DR’s bestyrelse Katrine Winkel Holm.

»Hvis det er sådan, at folk ikke længere vil se en gudstjeneste i tv, må det være sådan. Men jeg tror først og fremmest, at det her handler om, at DR ikke slår nok på tromme for programmet. Man har flyttet programmet over på en lille kanal, uden at man annoncerer for, at det findes,« siger hun.



DR’s håndtering af trosstoffet har jævnligt været til debat, og DR er gentagne gange blevet kritiseret for ikke at prioritere programmerne højt nok. Senest skete det, da DR for få uger siden meldte en række ændringer ud for tros-programmerne i radioen.



I den forbindelse har DR også annonceret, at der kommer til at ske ændringer med tv-gudstjenesten til næste år – blandt andet bliver den udvidet med 15 minutter. Og det er en god idé at nytænke tv-gudstjenesten for at vinde tabte seere tilbage, mener biskop over Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden.



Hun undrer sig over, at seertallet for gudstjenesten er faldet så meget, når der stadig er mange, der gerne vil lytte til gudstjenesten i radioen på P1. Her lytter i gennemsnit 52.000 med søndag formiddag.

Derfor mener biskoppen, at det er værd at undersøge, hvem målgruppen er for de to DR-transmitterede gudstjenester i henholdsvis i radio og på tv.



»Spørgsmålet er, om ikke de to programmer i deres nuværende form henvender sig til de samme. Det er nok de færreste, der får set eller hørt to gudstjenester på en dag,« siger hun.



Muligvis handler det dalende seertal også om, at behovet for en tv-gudstjeneste ikke er helt så stort, som det har været, påpeger Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.



»Udbuddet af gudstjenester er både blevet større og bredere over de senere år. Det betyder, at hvis man ikke kan deltage ved søndagsgudstjenesten, har man nu også andre muligheder end at se den i tv. Mange kirker har for eksempel forskellige slags gudstjenester i løbet af ugen,« siger hun og tilføjer, at der desuden er kommet mere fokus på at få gudstjenestelivet ind på institutioner og plejehjem.



Hos DR mener man, at tv-gudstjenestens nedgang i seertal hovedsageligt skyldes, at der de senere år generelt er blevet færre, der ser traditionelt tv, såkaldt flow-tv.

Derudover skriver DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, i en mail til Kristeligt Dagblad, at DR er i gang med et større undersøgelsesarbejde for at styrke formidlingen af trosstoffet.



'DR har en ambition om løbende at gøre trosstoffet – herunder gudstjenester – vedkommende, levende og relevant. Udviklingsarbejdet har et særligt fokus på tv-gudstjenesten, og vi glæder os til at præsentere det i starten af næste år,' skriver han.