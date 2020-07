'Jeg er dybt rystet over at se, hvordan man kan behandle mennesker på den måde. FØJ.'

Sådan lyder ét af mange opslag, som er blevet delt på sociale medier, efter den omtalte dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden' torsdag aften blev sendt på TV 2.

I dokumentaren viser TV 2 forholdene på to danske plejehjem, i henholdsvis Aarhus og Randers, med skjult kamera.

I de 16 dage kameraerne rullede, var der eksempler på flere kritisable forhold, som af førende eksperter inden for ældrepleje beskrives som både 'umenneskelige' og 'sundhedsskadelige'.

Hvad synes du om TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'?

Og det er ikke kun eksperter, der er chokerede over, hvad de ser i dokumentaren. Også mange fra den almene offentlighed er dybt rystede.

Blandt andet i kommentarfeltet under et opslag, som TV 2 har delt på Facebook for at promovere dokumentaren, vælter det ind med kommentarer fra seere.

'Det er koldt kynisk og høj grad af omsorgssvigt. De burde skamme sig og aldrig nogensinde arbejde med mennesker igen. Hvor er ledelsen i alt det her?,' skriver en facebook-bruger.

En anden skriver: 'Jeg har sjældent set noget, der har gjort mig så ked af det. Der er ikke ord for, hvor forargerligt det hele er.'

En tredje skriver, hvordan hun bevidst har undgået at se dokumentaren.

'Blev så voldsomt berørt over klippet i nyhederne den anden dag, at jeg har valgt ikke at se programmet i aften. Er rystet over, at vi byder vores ældre mennesker så dårlig en behandling.

Dokumentaren har også affødt reaktioner fra en række politikere.

Blandt andet Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), som i en paneldebat på TV 2, efter dokumentaren blev sendt, siger, at han frygter, at der er flere plejehjemsbeboere, som får en mangelfuld behandling på plejehjem i Danmark.

Hvis man tror, det er isoleret til kun de tilfælde så skal man være naiv Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

»Hvis man tror, det er isoleret til kun de tilfælde (der vises i dokumentaren red.) så skal man være naiv.«

»Det er jeg ikke. Jeg er helt overbevist om, at vi kan finde flere eksempler på andre ældre, som oplever noget lignende, og det skal vi til bunds i og have rettet op på,« siger han.

Rystende at se plejehjemsdokumentaren. Plejehjemsbeboere bliver svinet til af personale, pårørende bagtales foran borgerne og de får ikke lov at komme på toilet i 18 timer. Hjerteskærende. Det handler om at møde mennesker som mennesker, også når de er på plejehjem. #dkpol — Kristian Hegaard (@KHegaard) July 30, 2020

Også Kristian Hegaard, retsordfører for Radikale, giver på Twitter udtryk for, at han er rystet over plejehjemsdokumentaren.

'Plejehjemsbeboere bliver svinet til af personale, pårørende bagtales foran borgerne og de får ikke lov at komme på toilet i 18 timer. Hjerteskærende. Det handler om at møde mennesker som mennesker, også når de er på plejehjem'

Lignende lyder budskabet fra Folketingsmedlem for Venstre, Torsten Schack Pedersen.

'Sådan må og bør vi ikke behandle ældre! Det er hjerteskærende at se på. Indstillingen og kulturen må ændres hos de brodne kær,' skriver han på Twitter og tilføjer:

'Flere ressourcer er et dårligt svar - skal der være 3, der ikke passer deres arbejde i stedet for 2??'