Når tonerne af Rasmus Seebach, Maroon Five og 'Vi elsker 90'erne' strømmer ud af højtalerne i Mølleparken i Aalborg, er det ikke til lige stor glæde for alle.

De store koncerter går nemlig ud over dyrene i Aalborg Zoo, som ligger i umiddelbar nærhed til byparken.

Ifølge Aalborg Zoo's direktør, Henrik Johansen, bliver dyrene simpelthen stressede, og han har derfor rettet henvendelse til kommunen for at få hevet stikket til musikken.



»Det, vi kan se ved de store koncerter, hvor der er et stort lydtryk, er, at blandt andet chimpanserne får tynd mave og bliver urolige,« siger direktøren ifølge dr.dk.

Ifølge Henrik Johansen reagerer dyrene kraftigt og hen over flere dage efter koncerterne, og også de større aber, forskellige rovdyr og elefanterne lider angiveligt under de høje toner og decibel.

Direktørens henvendelse om dyrenes nedsatte velfærd gør da også indtryk på rådhuset.

»Det er selvfølgelig ikke holdbart, at dyrene i zoologisk have har det rigtig skidt med koncerterne,« siger rådmand for sundheds- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Mads Duedahl (V), til samme medie.

Selvom rådmanden meget gerne fortsat vil have store musiknavne på plakaten i Aalborg, så vil han altså også gerne bidrage til at sikre de nordjyske dyrs velfærd.



»Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om, hvorvidt Rasmus Seebach synger falsk, men at der er virkelig, virkelig høj musik, og det er selvfølgelig noget, vi skal forholde os til«.



Aalborg Kommune vil nu undersøge alternative placeringer i byen til fremtidige store koncerter.



Her skulle dyrskuepladsen i Skalborg og området omkring Aalborg Kaserne være blandt mulighederne.