»Han var et stort arrogant svin. Han kunne ikke tale med folk, som han synes var mindre værd end ham selv.«

I dag har piben fået en anden og mere mild lyd, når 29-årig Sebastian Olsen beskriver sig selv. Men den ændrede selvopfattelse krævede en livsforandring.

Han var allerede som teenager en succesfuld sælger, havde de 'rigtige' venner, designermøbler i lejligheden og spiste Michelin-mad flere gange om måneden.

Udadtil levede Sebastian med andre ord i den 'hurtige bane'.

»På mange måder passer jeg godt ind i den verden, for jeg har aldrig været til en jobsamtale uden at få jobbet, altid knoklet røven ud af bukserne og ikke stoppet før, jeg blev nummer ét. Men så brændte jeg så også mine lys i begge ender.«

Og det var, hvad der skete. Indadtil slukkede lyset.

»Jeg gik helt ned. Jeg lå og skreg og græd i et år. Rejste mig ikke. Mine forældre måtte handle ind for mig,« fortæller Sebastian, der som 19-årig blev ramt af stress og depression.

Mens han lå for nedrullede gardiner, var Sebastian fra Haslev klar over, at han ikke ville blive lykkelig, hvis han vendte tilbage til sit 'gamle liv'. Derfor tog han en beslutning om at kaste sig ud i noget, han aldrig før havde prøvet.

Sebastian Olsen og hans bedste ven, Lenny. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Sebastian Olsen og hans bedste ven, Lenny. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

Sebastian sagde »nu skrider jeg« til venner og familie, sagde lejligheden op, solgte bilen og alt inventar og købte vandreudstyr for pengene. For selvom han aldrig havde vandret før, var tiden nu inde – og om det blev i ti dage eller tre år, vidste han ikke.

»De første to uger græd jeg fra morgen til aften. Jeg havde ondt både mentalt og fysisk, og levede af majs og brændenældesuppe, fordi jeg ikke havde nogen penge,« husker Sebastian.

Men styrken kom til ham. Med tiden mærkede Sebastian nemlig, at træer og natur gav ham en »overskyggende energi,« som han siger.

»Der kom en masse personlig succes. Jeg gik længere på en dag og blev mere positiv. Værdsatte pludselig et træ, som jeg klamrede mig fast til og mærkede, at det virkede,« siger han og fortsætter:

»Jeg havde ingen andre valgmuligheder end at vende mentale og fysiske smerter til noget positivt. Jo, at tage hjem, men det vidste jeg jo godt, heller ikke fungerede.«

Selvom han var alene, var den ensomhed, som han førhen mærkede, mens han var omgivet af tusinde mennesker, væk.

Efter seks uger i vandrestøvlerne tog Sebastian med ro i sindet tilbage til Haslev og »startede fra nul.« Og da han fik jobbet som mødebooker for en it-virksomhed, hvor han kunne arbejde hjemmefra, flyttede han ud i sin bil – en Citroën Berlingo.

Sebastian arbejder som mødebooker for en it-virksomhed. Han kan arbejde alle steder fra og elsker friheden. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Sebastian arbejder som mødebooker for en it-virksomhed. Han kan arbejde alle steder fra og elsker friheden. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

»Jeg møder klokken 08.15 og går præcis klokken fire. Og to minutter over fire, så er Lenny og jeg ude på nye eventyr. Jeg elsker friheden,« fastslår Sebastian.

Han nåede at bo i sin Berlingo, som han har navngivet Iben, i et år og var blandt andet på en 'Danmarkstur.' Her besøgte han 47 forskellige adresser rundt i landet, hvor Iben stod parkeret i indkørslen i to til tre dage.

»Jeg mødte alle slags mennesker, lige fra førtidspensionisten til overlægen. Jeg har altid været god til ikke at dømme folk. Da jeg var i vinbranchen, fandt jeg nemlig ud af, at det ikke var ham i jakkesættet, der købte dyr champagne, men ham i joggingsættet. Alligevel kunne folk overrasket mig på en fed måde,« husker Sebastian.

Lige nu bor Sebastian et stort bomuldstelt i Haslev, hvor han er født og opvokset, med hunden Lenny. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere Lige nu bor Sebastian et stort bomuldstelt i Haslev, hvor han er født og opvokset, med hunden Lenny. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

I dag er han flyttet ud i et bomuldstelt i Haslev og har startet sin fem-syv-årsplan, som handler om at leve på fem forskellige måder, der ikke indebærer en fast bopæl i traditionel forstand.

Ø-hop, bo hjemme ved folk en måned ad gangen, på vandet, i trætoppe og som hjemløs er nogle af de levemåder, der står på hans liste.

Sebastian savner intet ved det traditionelle liv, fortæller han, og kommer derfor med et råd til andre:

»Får du en skør idé, så gør det. Hvad er det værste, der kan ske? Det er, at du ikke har nogen penge og mangler et sted at bo. Men så er det heller ikke værre. Lyt til dig selv.«