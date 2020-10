Vold og chikane.

Det er hverdagen for unge, etnisk danske drenge på den københavnske vestegn.

Det fortæller Sammy McKenna, der har boet hele sit liv i Ishøj.

»Mine venner og jeg har alle oplevet overfald og chikane,« siger han.

Sammy McKenna er vokset op i Ishøj, og det indebærer, at man oplever vold og chikane.

Til en fest i nabobyen Albertslund gik det i 2018 helt galt, da en gruppe af unge – primært af anden etnisk herkomst end dansk – pludselig dukkede op til en fest.

Sammys oplevelser sætter ansigt på et samfundsproblem: Unge med indvandrerbaggrund mellem 15 og 24 år er mere end tre gange så kriminelle som etniske danskere i samme alder, når det handler om overtrædelser af straffeloven.

Mette Frederiksen (S) langede for nylig ud efter indvandrerdrenge, der gør det utrygt at tage S-toget, og ved Folketingets åbning tirsdag den 6. oktober blæste hun til et opgør med nogle indvandrerdrenges opførsel: »I Danmark skal du være tryg alle steder,« lød det.

Netop utrygheden bekræftes af en helt frisk undersøgelse, YouGov har lavet for B.T. Hver fjerde dansker har inden for de seneste fem år ændret adfærd, fordi de frygter chikane og vold fra grupper af unge mennesker. Primært grundet frygt for unge med anden etnisk baggrund end dansk. Ændret adfærd kan for eksempel være at gå en omvej eller ved at undlade at tage offentlig transport.

Sammy McKenna har set og selv oplevet vold. Han bor i et lejlighedskompleks tæt ved Ishøj station. Helt nyrenoverede, hvidpudsede bygninger.

Et alment boligområde i den kommune i Danmark, som har flest borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Omkring 40 procent af borgerne i Ishøj stammer fra ikke-vestlige lande. To ud af tre nyfødte har en mor, som er enten indvandrer eller efterkommer af en indvandrer.

B.T. møder Sammy McKenna i Ishøj en onsdag eftermiddag.

Ikke-vestlige indvandrere mellem 15 og 24 år er cirka tre gange så kriminelle som etniske danskere i samme aldersgruppe ift. overtrædelser af straffeloven. Handler det specifikt om vold, så dømmes mandlige efterkommere af ikke-vestlige indvandrere næsten fire gange så ofte som etniske danske mænd. Tallet er korrigeret for alder. (Kilde: Danmarks Statistik)

Ud over en smadret rude på Ishøj Station virker der fredeligt.

Men Sammy McKennas virkelighed er anderledes end den, man oplever som gæst i byen i et par timer på en hverdag.

Sammy McKenna viser B.T. hen til festlokalet Lagunen, der ligger ti minutters gang fra den lejlighed, hvor han bor med sin mor.

Her holdt han for lidt over et år siden sin 18-års fødselsdag for 40 mennesker.

Med dørvagter på.

»For der har været drabelige skyderier lige her i området,« siger han.

Vagterne kunne ikke forhindre chikane fra områdets unge.

Sammy McKenna fra Ishøj fortæller, at vold og chikane fra unge indvandrere er en del af livet, når man vokser op i den multikulturelle by.

»Pludselig kom der seks-syv drenge med anden etnisk baggrund, som ikke er mere end 15-16 år. To af dem løber indenfor. Vi får dem ud, fordi det er en lukket fest. Bagefter begynder de at kaste store sten efter os. Flere af gæsterne bliver ramt,« fortæller han.

De unges stenkast bliver meldt til politiet, der dukker op, men ikke gør mere ved sagen.

»De var jo forsvundet på deres cykler,« siger Sammy McKenna.

»De gjorde det bare ud af det blå. Det var ubehageligt, og nogle af mine gæster fik det skidt og tog hjem. Festen blev ikke den samme igen,« siger han.

Sammy McKenna viser videre rundt i området og til den lejlighed, hvor han bor med sin mor.

Han fortæller blandt andet om, hvordan et besøg på en legeplads – da han var 12 år – endte med, at han sammen med en kammerat blev tævet med slag og spark. Efterfølgende måtte hans mor jage gerningsmændene væk med et baseballbat.

»Mine venner og jeg har alle været udsat for chikane eller vold fra de unge indvandrerdrenge. Det er noget, man vænner sig til, så jeg går ikke som sådan og er bange,« siger han.

Han fortæller også, at der i løbet af aftentimerne typisk står en gruppe på Ishøj Station, som stiller sig i vejen, chikanerer og råber efter forbipasserende.

I nabokommunen Albertslund blev en fest for nogle tidligere efterskoleelever i september 2018 skueplads for regulær vold.

Sammy McKenna var til festen, og sammen med en ven optog de med hver deres mobiltelefon, hvordan der først opstår tumult og siden uddeles slag.

»Vi havde ikke festet i meget mere end en halv time. Så dukker der cirka 10 unge med indvandrerbaggrund op, som ingen kendte. De begynder at stjæle fra festen,« fortæller han.

»Så går nogle af dem til angreb på den her ene gut, som får tæsk i videoen,« siger Sammy McKenna.

»Efterfølgende ender det i slåskamp, hvor én af indvandrerdrengene trækker en kniv og siger: 'jeg stabber dig'. Der var også en, der brækkede en arm,« siger han.

Efterfølgende tog Sammy McKenna sammen med sine venner til Albertslund Station, hvor det også endte i tumult mellem festdeltagere og de ubudne gæster.

Han står frem med sin video og i B.T., fordi han håber, at det kan ændre nogle ting:

»Jeg synes, der skal sættes fokus på de problemer, vi har. Både i Ishøj og i Danmark i øvrigt,« siger Sammy McKenna.

»Jeg vil gerne tilbage til det Ishøj, jeg kendte, da jeg var lille, hvor der var en større tillid mellem borgerne. Jeg vil gerne tilbage til en tid, hvor der ikke er vold og overfald i nyhederne. Det er, som om folk er blevet mere bange og utrygge, og det skal der gøres noget ved,« siger han.

Voldssagen fra Albertslund endte i retten. En ung mand fik 40 dages fængsel som en såkaldt tillægsstraf og en advarsel om udvisning for at have uddelt slag.

Retsdokumenterne bekræfter, at det var ca. 10 unge, der gik til angreb til festen.