Forestil dig, at du sidder stille og roligt i et tog. Men pludselig vælter det ned med varm kølervæske fra oven.

Det skete i weekenden på et GoCollective-tog omkring Give. Nu kan B.T. fortælle, at det er sket før hos samme firma. Nemlig på et Arriva-tog, som siden har skiftet navn til GoCollective.

30. juli 2021 steg Per Hansen på toget i Silkeborg.

Han husker, at alt forløb, som det skulle på en helt normal togtur. Men da de kørte fra Skanderborg, begyndte det pludselig at dryppe fra loftet.

»Indenfor et par sekunder væltede det ned over os. Der kom et helt brusebad af kølervæske ned over os.«

»Mine medpassagerer og jeg var virkelig rystede,« husker Per Hansen.

Ifølge Per Hansen var de tre passagerer i vognen. Han slog sin paraply op og fik ham selv og en anden i læ. Men han husker, at han fik meget kølervæske ned over sig.

Efterfølgende kom den tredje passager løbende hen mod Per Hansen. Hun tog en regnjakke på og løb gennem skybruddet af kølervæske, hvilket du kan se i videoen øverst.

Per Hansens jakke efter togturen. Foto: Privat. Vis mere Per Hansens jakke efter togturen. Foto: Privat.

B.T. beskrev mandag om en lignende hændelse. Her forklarede Christina Lindeskov, at det væltede ned med kølervæske, og at nogle nærmest blev »badet« i det, efter der skete en lækage på et rør.

Hun lagde ikke skjul på, at det var voldsomt, og at hun var målløs.

»Vi fik ingen hjælp.«

Det var hendes historie, som Per Hansen reagerede på.

»Jeg fik bare lyst til at fortælle min historie om, at det er sket før.«

Ifølge Per Hansen var der ikke den store kontakt med lokomotivføreren. Han bad passagererne om at holde sig et bestemt sted i vognen.

Per Hansen husker også svagt, at de fik fortalt, at der var tale om kølervæske. Men om der var en risiko forbundet med det – og hvad de skulle gøre, nu hvor de var blevet ramt – fik de ifølge Per Hansen intet at vide om. Imidlertid kørte toget videre.

»Nogle kunne godt have gjort noget. Vi var virkelig rystede.«

13 minutter fra Skanderborg stod de af i Viby.

»Men der var ingen til at tage imod os. Ingen læger eller noget. Det savnede jeg, for det gjorde virkelig ondt på min ryg, så jeg var nødt til at tage mit tøj af.«

Man kan ane de mørke pletter på Per Hansens skjorte efter togturen. Foto: Privat. Vis mere Man kan ane de mørke pletter på Per Hansens skjorte efter togturen. Foto: Privat.

Per Hansen siger, at han fik fat i kundeservice, som sagde, han skulle tage et bad.

»Hvor skulle jeg gøre det? Jeg stod i en fremmed by og skulle til et møde. Og ellers kunne jeg ringe til mit forsikringsselskab, hvis noget var gået i stykker.«

I det nylige tilfælde fra weekenden stod læger og para-medicinere klar til at tage imod de berørte passagerer i Herning.

»Det var godt, de fik hjælp. Det er jeg glad for at høre. Men det gjorde vi ikke. Det var jeg skuffet over.«

Ifølge Per Hansen fik han tilbudt fem billetter fra Silkeborg og Aarhus i erstatning. Det gad han dog ikke bruge krudt på og lagde derfor hændelsen bag sig. Indtil nu.

»For jeg er stadig lidt skuffet over, at vi ikke fik hjælp dengang.«

B.T. har talt med GoCollective om videoen og den kritik, Per Hansen kommer med.

»Det ser voldsomt ud. Vi er i gang med at kortlægge alt det her for at finde ud af, om alt er, som det skal være. Det er klart, når vi ser sådan en video, så skal vi kortlægge, om der er ligheder mellem sagerne. Og det er for tidligt at sige,« siger Mikkel Juul, kommunikations- og presserådgiver ved GoCollective.

Han siger, at han tirsdag selv har talt med Per Hansen.

»Jeg giver ham ret i, at kommunikationen har været mangelfuld. Vi er selvfølgelig interesseret i at få så mange informationer som muligt. Han følte, han ikke blev spurgt, om han var okay – altså på et menneskeligt plan – og det tager vi meget alvorligt.«

»Det er noget af det, vi kigger på nu.«

Er det ikke lidt sent at kigge på? Det er tre år siden. Skal der ikke følges op på det hurtigere?

»Det er for sent at gøre noget for Per. Men han bar ikke nag, og han var glad for at se, at håndteringen var blevet anderledes siden da. Og det må vi tage med videre.«

Nu skete det i 2021 og i weekenden. Er jeres toge i god nok stand?

»Selvfølgelig er de okay. Vi taler om to togsæt ud af 59 på tre år. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke tager det alvorligt. Vi skal kigge på hændelserne, og hvad der er sket. Det er et stort kortlægningsarbejde, og vores teknikere er også i fuld gang med at kigge på sagerne.«

»Men helt generelt er det dybt beklageligt. Det sker der ikke herske tvivl om.«

Mikkel Juul siger afsluttende, at man er i gang med at kigge på, om firmaet kender til lignende sager.