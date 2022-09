Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag morgen måtte Forsvaret reagere prompte, da en hollandsk coaster kolliderede med et andet skib.

Kollisionen betød, blandt andet på grund af hårdt vejr og fem meter høje bølger, at coasteren ville gå til bunds i Nordsøen.

Men ombord var syv personer, som måtte reddes i land via helikopter, oplyser Forsvaret.

Forsvaret har efterfølgende delt et videouddrag af redningsaktionen, hvilket du kan se øverst på siden.

Det var på denne coaster, at de syv personer befandt sig. Foto: Forsvaret Vis mere Det var på denne coaster, at de syv personer befandt sig. Foto: Forsvaret

På Twitter oplyste Forsvaret tidligere, at kollisionen skete 20 sømil vest for Ringkøbing, og at coasteren tog vand ind.

Civile skibe, tre redningsstationer og to helikopter deltog i den samlede redningsaktion. Og en time senere var redningsaktionen afsluttet.

Alle syv personer fra den synkende coaster blev reddet i land.

Coasterens, der har navnet Helge, kaptajn er blevet fragtet til sygehuset med nogle glassår. Det er ikke alvorligt, og de øvrige seks personer er ikke kommet til skade.

De er alle fløjet til Esbjerg, skriver TV 2.

På grund af det hårde vejr, har det ikke været muligt at redde Helge, der er sunket til bunds. Sagen er nu overdraget til politiet og Søfartsstyrelsen.

I mellemtiden undersøger politiet, hvad skibet havde med sig. Er der tale om miljøskadelige stoffer, bliver en ny aktion iværksat:

»Så etablerer vi vores lokale beredskabsstab, som er et tværfagligt samarbejde inden for beredskabet,« siger Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV 2.