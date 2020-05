Søndag aften var over 30 muslimer samlet til bøn på en parkeringsplads ved Gellerupparken i Aarhus.

Det sker, selv om Folketingets partier netop har forlænget forsamlingsforbuddet på højst 10 personer til den 8. juni.

Samtidig fremgår det af en videooptagelse af fællesbønnen, at personerne beder klos op ad hinanden og ikke holder den ene meters afstand, som Sundhedsstyrelsen nu anbefaler.

»På den video er der tale om en overtrædelse af forsamlingsforbuddet,« siger Gert Bisgaard, fungerende politiinspektør hos Østjyllands Politi. Han fortæller, at politiet var opmærksom på begivenheden.

Over 30 personer samlet til fællesbøn på en parkeringsplads i Gellerup, Aarhus.

»Vi havde fået et tip om, at der skulle være den her seance, så vi havde planlagt at køre derud. Desværre kommer vi for sent af sted,« siger Gert Bisgaard og uddyber:

»Og kombineret med, at den patruljevogn, der var på vej derud, forulykker, kommer vi ikke derud i tide. Så det er overstået, da vi kommer frem. Vi skulle have været af sted noget før, og det er en fejl, at vi ikke var det,« siger politiinspektøren.

De kommende aftener vil politiet være særligt opmærksomt på lignende begivenheder, tilføjer Gert Bisgaard. Bøden for at bryde forsamlingsforbuddet er 2.500 kroner.

B.T. arbejder på at finde ud af, hvem der arrangerede fællesbønnen.

Hvis man åbner på den måde, synes jeg, vi laver ballade Oussama El Saadi, formand for Grimhøj-moskéen

I Grimhøj-moskeen, der ligger tæt på Gellerupparken, tager man dog afstand fra den.

Moskéen har ikke afholdt fællesbøn, og den vil vente, til der kommer klare retningslinjer fra myndighederne, fortæller formanden for Grimhøj-moskeen, Oussama El Saadi.

»Vi skal ikke gøre noget, før vi får en tilladelse fra myndighederne. Man kan ikke garantere, hvor mange der kommer – 30, 50 eller 100. Hvis man åbner på den måde, synes jeg, vi laver ballade,« siger han.

Under ramadanen er det en tradition, at man samles til store fællesbønner efter solnedgang.

Minister: Undgå fællesbøn

Men på grund af coronasmitten har både kirker og moskéer været lukket siden den 11. marts og åbner først den 18. maj som en del af genåbningsfase to.

Derfor har der været eksempler på bønnekald og nu fællesbønner på grønne områder og parkeringspladser. Senest blev en video fra Gellerup, hvor der bliver råbt til bøn fra kørende biler, delt på de sociale medier i weekenden.

Det har affødt en debat om, hvorvidt et muslimsk bønnekald hører til det offentlige rum. Mens flere borgelige politikere har raset mod bønnekaldene, har Niels Hviid, præst i Gellerup Kirke, støttet op om bønnekaldene i Aarhus-bydelen.

»Her i den her lille landsby, som Gellerup er, er der jo et flertal af indbyggerne, som er muslimer, så der er allerede tro i det offentlige rum, der er islam i det offentlige rum. Vores holdning i Gellerup Kirke er, at hvis de forskellige trosretninger og ikke-troende kan leve fredeligt side om side og udtrykke vores tro på en måde, der ikke krænker de andre, er det den bedste måde,« sagde Niels Hviid til Berlingske.

Fællesbønnen søndag aften blev afholdt, selv om udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har opfordret alle muslimer til at undgå fællesbøn og fællesmiddage under ramadanen.