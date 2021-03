Der er delte meninger om brugen af mundbindet. Men faktum er, at det er blevet en indgroet del af vores hverdag.

Ifølge Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, skal vi forberede os på, at ansigtsmasken er kommet for at blive – i hvert fald i en eller anden grad.

Han har udtalt følgende til TV 2:

»Nu har vi vænnet os til at bruge mundbind, og på længere sigt kunne jeg godt forestille mig, at vi fortsætter med at bruge dem i et vist omfang.«

»I Asien har man brugt mundbind i mange år for at skærme for forkølelse eller beskytte sårbare borgere, så det ville vi også kunne i Danmark i nogle situationer.«

Heldigvis har mundbindet ikke kun den fordel, at det beskytter mod bakterier.

Der er tydeligvis flere, og dem ser B.T. på i videoen.