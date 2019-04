Den tidligere præsidentfrue i USA, Michelle Obama, er netop ankommet til København.

Senere tirsdag aften skal hun tale foran 11.000 danskere i Royal Arena med talkshowet 'An intimate conversation with Michelle Obama'.

Michalle Obama er - som mange andre berømtheder gennem tiderne - indlogeret på Hotel d'Anglettere, og her blev hun eskorteret ud klokken 16.15 tirsdag eftermiddag.

Der var flere politibetjente til stede, men kun et par forbipasserende stoppede op, da de bemærkede den tidligere præsidentfrue.

Næsten ti livvagter gjorde dog også sit for at skærme Michelle Obama fra de forbipasserende københavnere.

Da Michelle Obama skulle forlade det prestigefyldte hotel, holdte der en grå Ford foran indgangen, og den ville de mange livvagter have fjernet, så den tidligere præsidentfrue kunne forlade d'Anglettere uden at blive spottet.

Det lykkedes dem ikke at få fjernet bilen, og derfor kunne de få fremmødte få et lille glimt af den store personlighed.

»When is it getting warmer in this country,« lød det desuden fra en af livvagterne, i minutterne inden Obama blev eskorteret ud.

B.T. talte tidligere på ugen med arrangørerne bag Michelle Obamas besøg i Danmark, og de satte ord på det store sikkerhedsarbejde, der venter tirsdag aften.

»Der er ingen tvivl om, at vores produktionsafdeling og sikkerhedsafdeling er på ekstra arbejde. Det er en person i de præsidentielle kredse med alt, der hører til af fortrolighed og sikkerhed, så vores medarbejdere er ekstra på arbejde i disse dage,« siger Ulrik Ørum-Petersen, der direktør for Heartland Festival, som sammen med Live Nation har stået for arrangementet tirsdag.

