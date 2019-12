Du kan se videoerne, hvor to personer falder på trinene, øverst i artiklen.

Trappen ind til McDonalds på Nytorv i Aalborg er frygtet og berygtet blandt kunderne.

De to trin kan nemlig hurtigt forvandle et besøg på restauranten til en pinlig og smertefuld affære. Videoer fra stedet viser, hvordan uopmærksomme eller uheldige kunder glider og falder på røven. Det er sket så mange gange, at den lille trappe er blevet en velkendt risikozone i Aalborg.

»I byen ved alle, at det er en trappe, som man falder på, fordi den er så galt,« fortæller William Dam Madsen.

Indgangen til McDonalds Nytorv i Aalborg. Vis mere Indgangen til McDonalds Nytorv i Aalborg.

Han gled selv sidste gang, han var der. I årenes løb har han godt og vel set et tocifret antal mennesker vælte og falde.

Værst er det, når trinene er våde. Og det er de, når det regner, eller nogen spilder deres drikkevarer på vej ind og ud af McDonalds.

»Det er meget farligt om natten, hvor folk er i byen, fordi mange ikke ser og forstår, at trappen er glat,« siger William Dam Madsen.

Præcis sådan endte det også for 19-årige Julie Christensen lørdag nat. Det samme gjorde det også for hendes kusine.

19-årige Julie Christensen er en af de mange, som er faldet på trappen til McDonalds. Det skete i lørdags, hvor hun bl.a. slog hovedet, da hun gled. Vis mere 19-årige Julie Christensen er en af de mange, som er faldet på trappen til McDonalds. Det skete i lørdags, hvor hun bl.a. slog hovedet, da hun gled.

»Jeg skulle have en burger og på vej ud træder på handicap-rampen og glider direkte på røven og slår hovedet ned i jorden,« siger hun.

Heldigvis var skaderne ikke værre, end det kunne håndteres med en panodil næste dag. Selvom trappen er »kendt for at være glat« så endte Julie alligevel i liggende position på vej ud af McDonalds.

»Det er svært at se, hvor man skal træde, når man kommer ud af McDonalds. Sætter man foden forkert, så går det galt,« forklarer hun.

Det er ikke kun selve trinene, som er glatte, men også handicap-rampen ved siden af.

Tidligere var der et gelænder og skridsikre trin, men det ser ud til at være fjernet. Trappen er samtidig lavet sådan, at skal kunder både ind og ud af McDonalds-restauranten på samme tid, så risikerer nogen at træde på de skrå fliser til kørestole, hvilket ofte ender galt.

En helt anden og lige så vigtig faktor er, at McDonalds i Østerågade ligger ogdt og vel 300 meter fra den festlige Jomfu Ane Gade.

»Det er et sted, hvor mange går hen, når de har været i byen, så det gør det endnu mere farligt,« siger Julie Christensen.

B.T. arbejder på en kommentar fra McDonalds.