Sommerferien er for alvor i gang, og det har fået flere danskere til at flokkes til Zoologisk Have i København i disse dage.

Og det er da også noget, man ikke kan undgå at bemærke, hvis man kører forbi den populære attraktion ved middagstid.

For både onsdag og torsdag har der været en kæmpe kø ude foran København Zoo. Du kan se en video af torsdagens kø øverst i artiklen.

»Vi havde en periode tidligere i dag, hvor der var rigtig lang kø. Der var rigtig mange mennesker midt på dagen, men køen blev afviklet på 20-25 minutter,« siger Jacob Munkholm Hoeck, der er presse- og kommunikationschef i København Zoo, til B.T.

Pandaen Mao Sun i København Zoo. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pandaen Mao Sun i København Zoo. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han oplyser videre, at den zoologiske have i landets hovedstad har oplevet et større antal gæster end forventet:

»Vi havde en ret stille start i sidste uge, da sommerferien startede. Der lå vi lidt under normalen, men i går tog det fart, hvor vi havde omkring 13.000 besøgende i alt i løbet af dagen, og vi lander nok også på samme antal i dag.«

Det er især mellem klokken 11.30 og 14.00, at der har været tryk på sluserne ved indgangen til København Zoo.

Hvordan håndterer I de mange gæster i forhold til sikkerhed og afstandskravet, når de står i køen?

»Når der er så mange mennesker som i dag, sender vi alt disponibelt mandskab på gaden for at få afviklet køen så hurtigt så muligt,« forklarer Jacob Munkholm Hoeck og fortsætter:

»Vi har også haft politiet med ind over de sidste par dage, når gæstetrykket har været højest, og de har udelukkende givet os ros for vores håndtering.«

Hos København Zoo har man et bud på årsagen til de mange besøgende.

»Mit gæt er, at mange mennesker har hørt om vores sommerpakke, hvor gæster kan få entrébilletter til halv pris,« siger Jacob Munkholm Hoeck.

Ifølge ham har man fra Zoos side været klar til det høje antal gæster, da man under corona-nedlukningen har brugt meget tid på at forberede sig på afstandsmarkering og covid-19-skilte rundtomkring i haven.

København Zoo har i sommerperioden åbent klokken 9-20.