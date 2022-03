Et spektakulært syn mødte mandag besøgende på havnen i Hirtshals.

Her havde en hvalros nemlig taget ophold i vandkanten.

Det fik havbiolog ved det nærliggende Nordsøen Oceanarium, Annika Toth, til at skynde sig ned på havnen.

»Først troede jeg ikke rigtig på det, men så jeg billederne. Det er jo på min 'bucket list' som havbiolog at se en hvalros,« lyder det begejstret fra Annika Toth.

Hvalrossen Freya lagde mandag turen forbi Hirtshals. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Hvalrossen Freya lagde mandag turen forbi Hirtshals. Foto: presse-fotos.dk

Hvalrossen, som har fået navnet Freya, har dog tidligere været på udflugt i danske farvande. I januar blev hun nemlig set i Hvide Sande.

Men det er ret usædvanligt at se det store dyr på danske breddegrader.

»Normalt holder de jo til i Grønland og på Svalbard, men vi ser af og til, at de unge dyr strejfer lidt omkring,« siger Annika Toth.

Hvalrossen ser dog ud til at have det godt, vurderer Annika Toth efter at have set den arktiske svømmer ved selvsyn.

Ved første øjekast kan hvalrossen forveksles med endnu en stor sten i vandkandten. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Ved første øjekast kan hvalrossen forveksles med endnu en stor sten i vandkandten. Foto: presse-fotos.dk

»Den hyggede sig, man kan se den har det godt og er i god stand, men vi undrer os lidt over, hvad den laver her i Danmark.«

Tirsdag morgen har hvalrossen forladt sin sten på havnen i Hirtshals. Om det blot er for en kort svømmetur eller om kursen er sat mod Arktis vides ikke. Men skulle hvalrossen igen dukke op, så gør man klogt i at holde god afstand.

»Det er et vildt dyr, som vejer en 5-600 kilo, så man skal ikke komme for tæt på. Det gælder i øvrigt også for sæler og andre vilde dyr,« påpeger havbiologen.