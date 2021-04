Mygningen, Vuen og Spladsen.

Det lyder som volapyk, og det giver ikke mening for særlig mange. Men det gør det for ægte herlovianere. Og det kan prins Christian se frem til at blive.

I det nye skoleår begynder prinsen i 1. g på Herlufsholm Skole og Kostskole i Næstved. Sproget er bare én tradition, som skolen har bevaret.

Et sprog, som hvert år bliver givet videre til de nye elever.

Prins Christian. Foto: Franne Voigt

Hvordan ordene skal forstås, vender vi tilbage til, og ellers kan du se, hvordan det bliver brugt til en rundvisning på Danmarks ældste kostskole i videoen over artiklen. Her viser og fortæller både rektor, præfekt og 1. g-elever alt fra balsal til e-sportslokale.

Prins Christian bryder med en tradition i kongehuset, når han vælger at gå på kostskole i hele tre år.

Både hans far, kronprins Frederik, og hans farbror, prins Joachim, har gået på almindelige gymnasier.

Til gengæld er der tradition for, at de kongelige tager et år på kostskole.

Kronprins Frederik fejrer sin studentereksamen sammen med sine klassekammerater fra 3. A på Øregård Gymnasium. Foto: Martin Henrichsen

Prinsen kommer eksempelvis til at gå i sin fætters fodspor. For prins Nikolai har også betrådt skolegangene i Næstved. I skoleåret 2014/15 gik prinsen nemlig i 10. klasse på Herlufsholm.

Når prins Christian ankommer på Herlufsholm, bliver han en del af skolen som alle andre elever, understreger rektoren.

Herlufsholm er Danmarks ældste kostskole. Og historien er rig. Ganske kort, så begynder historien om skolen i 1565, da man ville have en skole til adelens drengebørn.

I flere hundrede år inden havde der været munke på godset, og det kan den dag stadig ses. Den allerførste kirke blev bygget i cirka 1200, og selvom den er blevet bygget om flere gange, så er der stadig rester af den ældste kirke.

Skolen har bevaret noget af byggestilen fra munkenes tid. Foto: Mikkel Eskelund

Ligesom 'mellerne' – endnu et herlovianerord – fra det 14. århundrede stadig er her. Og bruges. Det betyder i øvrigt munkecellerne.

»Man hører tit fra elever og forældre, at når man kommer ind på grunden her, så retter folk lige ryggen lidt. Man mærker, man er inde i noget særligt,« fortæller skolens rektor, Mikkel Kjellberg.

Skolen er ikke længere kun for adelige. Men det er dog stadig en privatskole med høj forældrebetaling.

Til gengæld har Herlufsholm så også udbygget skolen til et punkt, hvor det føles som at træde ind i en mindre landsby.

I den ene halvdel er der en knap 900 år gammel kirke, munkeceller og udsmykning, der har en royal værdi. Og i den anden fløj er der tennisbane, parkourbane, kunstgræsbane, golf og e-sportslokale.

Her bliver skolens fine fester holdt. Foto: Mikkel Eskelund

Skolen har i dag klassetrin fra 6. klasse i grundskolen til 3. g i gymnasiet. Der er 600 elever, og i dag er det ikke længere kun en kostskole. Over halvdelen af eleverne er dagelever.

Både dagelever og kostskoleelever skal gå i uniform.

Sorte sko, mørke bukser, blå skjorte og blazer. Skjorten har altid tre muslingeskaller som våbenskjold, som skolens grundlægger, Birgitte Gøye, bar.

Når eleverne kommer i gymnasiet, kommer skallerne uden på blazeren.

Herlufsholms priser Et kostskoleforløb på Herlufsholm koster 157.000 kroner. Vælger man at gå i dagskole, koster det 53.300 kroner.

»Jeg elsker det. Så skal jeg ikke tænke over, hvad jeg skal have på om morgenen,« fortæller Max Thomas Loft Sakhat, som har boet på skolen siden 7. klasse.

Og når man når afgangsåret i 3. g, får man lov til at udvide sit reglementerede tøj til også at få lov til at bære hvide benklæder.

Er man så heldig at blive udvalgt til at være præfekt, så får man også et specielt våbenskjold på blazeren.

»De hvide benklæder skal hjælpe med at gøre de ældste elever synlige,« fortæller Mikkel Kjellberg.

Det er noget af den gammeldags skole, der stadig hænger i Herlufsholm.

Alle elever på kostskolen sover på sovesale. Her er mobiltelefon forbudt. Foto: Mikkel Eskelund

En anden ting er skolens sovesale.

Max Thomas Loft Sakhat og Casper Lonsdale viser deres sovesale frem. De bor i 'Mygningen', som på herlovianersprog betyder 'museumsbygningen'. Man tager ordets første bogstav og sætter det sammen med slutningen.

Alle kostskoleelever sover på sovesale. Klokken 22.30 skal der være ro. Ingen mobiler på salen.

»Det er lige noget, man skal vænne sig til. Men det er faktisk virkelig hyggeligt,« fortæller Max Thomas Loft Sakhat.

Casper Lonsdale går i 3. g, og så er han præfekt for sin gård. Foto: Mikkel Eskelund

Og det er, uanset hvilken klasse eller hvor gammel man er. Casper Lonsdale er 3. g-elev og præfekt.

»Nogle gange kan man høre snorken og andre lyde. Så prikker man lige til personen, og så sover man videre.«

Han er selv færdig, når prins Christian begynder på skolen. Men opfordringen er helt klar:

»Han skal også sove på sovesal som os. Og det skal han virkelig glæde sig til. For det er virkelig fedt.«