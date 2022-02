Når en lille mus skal ud at gå, må hun se sig for og passe på. Der er mange som ku’ tænke sig at slå kloen i en lille lækker musesteg.

Sådan lyder starten på børnesagen, 'Når en lille mus skal ud at gå', som nu viser sig i den grad at komme til sin ret ved Aarhus Universitetshospital.

Her huserer Mikkel Ræv nemlig.

»I foråret 2021 blev der født et rævekuld tæt ved Teknisk Afdeling på AUH. Én af ungerne fra kuldet har valgt at blive og hjælper os nu med at holde musebestanden nede,« fortæller bygningskonstruktør, Christine Hjorrh Gerdsen, der har ansvaret for Aarhus Universitetshospitals udearealer.

Men det er ikke kun musene, der i ny og næ støder på ræven.

Ræven, som Aarhus Universitetshospital har døbt Mikkel Ræv, er nemlig langt fra menneskesky.

»Den er så vant til mennesker, at du kan komme meget tæt på den, før den går. Så nyd synet, hvis du møder den og glæd dig over, at vi på AUH har plads og mulighed for, at den kan bo hos os,« fortæller Christine Hjorth Gerdsen og tilføjer:

»Hospitalet er altid i gang, og det afspejler vores natur også. Vores planter, blomster og enge gør, at vi har et dyreliv, som kan leve side om side med hospitalet. Derfor kan du, ligesom Thomas og hans kollegaer møde en ræv. Vi har også rådyr, harer, køer, lærker, falke, svaner og en masse insekter.«

Dog har Christine Hjorth Gerdsen en lille bøn til dig, der møder ræven: »Lad være med at fodre ræven, så den bliver tam, for så holder den op med at fange mus.«