Der er et krav om at have mundbind på, når man rejser med den kollektive trafik – også på stationer og stoppesteder.

Det har der været siden 22. august, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde ugen forinden annoncerede kravet, fordi coronasmitten igen steg i Danmark.

Alligevel valgte Lars Aslan Rasmussen, folketingsmedlem og indfødsretsordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet, at se bort fra dette.

Han stod onsdag eftermiddag på Ørestad Station og skulle et smut mod Sverige, og han havde mange undskyldninger for, hvorfor mundbindet ikke var trukket på.

Fakta: Hvornår skal du bruge et mundbind? Du skal bruge mundbind i følgende situationer: - Når du rejser med kollektiv transport – også på stationer og stoppesteder - Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bagerforretninger, fastfood-restauranter, barer, hvor der er siddende indendørsservering. - Bagerforretninger og fastfood-restauranter uden borde er undtaget. Kantiner på arbejdspladser, hvor der ikke er offentlig adgang, er også undtaget. - Kravet om mundbind på restauranter og barer med mere gælder, når du går eller står, men ikke når du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved bordet, for eksempel for at gå på toilettet eller står ved disken for at bestille mad eller drikkevarer, betale og så videre. Kilde: Sundhedsstyrelsen

»Toget var forsinket og det kan være jeg ville trække noget frisk luft. Det kan være jeg måske spise lidt slik eller nogle pastiller. Jeg kan ikke helt huske det,« siger S-profilen til B.T.

Hændelsen kommer i en tid, hvor mange danskere er forvirret over, hvornår mundbindet skal på og hvornår det ikke skal. Derfor erkender han, at lige meget hvad årsagen til regelbruddet var, er det ikke godt nok, at han ikke havde det på.

Alligevel mener Lars Aslan Rasmussen dog, at alle kan begå fejl i ny og næ.

»Selvom det ikke er nogen undskyldning, så var det her en smutter. Det kan alle komme til at gøre ved en fejl. Jeg har da også hoppet på cyklen efter mørkets frembrud uden cykellygter på før.«

Lars Aslan havde svært ved at erindre, hvorfor han ikke havde mundbindet på ved Ørestad Station. Hukommelsen var mere klar, da han trådte ind i toget, fandt en plads og satte sig til rette.

»Jeg er 100 procent sikker på, at jeg havde det på i toget. Jeg prøver at holde reglerne, og det her var som sagt en smutter.«