En video på sociale medier af fulde briter på Mallorca chokerer lige nu omverdenen.

På videoen bliver der danset på biler, og regler om afstand og mundbind virker helt og aldeles glemt.

The Telegraph skriver, at flere af briterne har råbt og hoppet på parkerede biler i protest over, at barerne på ferieøen har reducerede åbningstider og nu lukker klokken 02.00 på grund af coronapandemien. Det kan du se længere nede i artiklen.

Ifølge The Guardian er der blevet meldt om mindst 60 ulovlige fester, og arrangørerne risikerer nu en bøde på op til 600.000 euro.

imágenes que nos llegan a la redacción de nuestro compañero Michels.



Punta Ballena, Magaluf.



Desfase, vandalismo, alcohol, drogas, sin mascarillas y no respetando las medidas de seguridad. pic.twitter.com/2F9LACZvjw — Julio Bastida (@juliobastidag) July 11, 2020

I weekenden florerede der også billeder og videoer af unge tyskere, der opførte sig på samme måde på Mallorca, og altså også brød med de spanske myndigheders coronaregler.

I de spanske regioner Andalusien, Katalonien og De Baleariske Øer har man gjort det obligatorisk at bære mundbind udendørs i alle situationer.

Derfor har de lokale borgere reageret kraftigt over, at de mange turister i gaderne ikke bærer mundbind, skriver The Guardian.

Spanien er en af de lande, der har været hårdest ramt under coronapandemien.

Mere end 28.000 mennesker er døde, og 300.000 er blevet erklæret smittet med coronavirus.

Mange frygter, at de strenge regler i landet nu kan vise sig at være forgæves grundet de mange turister, der ikke lever op til reglerne.

Til The Guardian fortæller Gabriell Escarrer, der er leder af den spanske rejsearrangør Exceltur, at mange turister har aflyst deres rejser til Spanien grundet de strenge regler i landet.

Turisterne rejser i stedet til lande med færre restriktioner.