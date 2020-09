En video fra et muslimsk bryllup i Skovlunde tæt på København vækker nu forargelse.

Videoen viser et stort antal kvinder, der danser kædedans til et bryllup.

Den er optaget 5. september 2020 i Azuray Møde- og Eventcenter i Skovlunde, som har specialiseret sig i muslimske bryllupper.

Altså samtidig med, at coronasmitten i Danmark gik en vej, nemlig opad.

Professor i virologi på Aarhus Universitetshospital Søren Riis Paludan har set videoen og siger, at den nemt kunne blive ‘en superspreder-begivenhed’.

»Selv om det ser hyggeligt ud, så er der en kæmpe smitterisiko i forhold til coronavirus. De rører ved hinanden og danser meget tæt,« siger han og fortsætter:

»Det kan sagtens være starten på en superspreder-begivenhed. Det er ikke særligt smart. Spørger du mig, så er det den slags, der skal lukkes ned for nu, hvis vi skal få bugt med den stigende smitte,« siger han.

Azuray Møde- og Eventcenter ligger i Ballerup Kommune, som var én blandt 16 hovedstadskommuner, der 7. september – altså blot to dage efter bryllupsfesten – blev pålagt yderligere restriktioner på grund af øget smittespredning.

Der blev danset kædedans til et muslimsk bryllup i et eventcenter i Skovlunde ved København. Foto: Foto: Fra video Vis mere Der blev danset kædedans til et muslimsk bryllup i et eventcenter i Skovlunde ved København. Foto: Foto: Fra video

Blandt andet blev forsamlingsforbuddet strammet til at gælde 50 mod tidligere 100.

Videoen er optaget af dj'en DJ Adem, og den er én ud af flere, han lagde ud på Facebook i løbet af aftenen 5. september. Den sidste lagde han ud kl. 1.30 om natten, samtidig med at han taggede sig selv som værende til stede i netop Azuray Møde- og Eventcenter.

Han bekræfter over for B.T., at optagelserne er fra aftenen.

»Hvis det er samme dato, er der tale om samme aften,« gentager han flere gange.

Da B.T. efterfølgende kontakter direktør Recai Ucar fra Azuray Møde- og Eventcenter og forelægger ham kritikken, ændrer dj'en forklaring. Det vender vi tilbage til.

Sagen vækker forargelse hos borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen (S), der vil politianmelde ejerne af eventcenteret til Københavns Vestegns Politi efter at have set videoen.

»Jeg bliver både forarget og vred, når jeg ser sådan noget. For vi har alle et ansvar i forhold til corona og for at overholde de her betingelser. Restauratører og lignende, der lever professionelt af det, har jo et særligt ansvar,« siger han.

»Dels er man tæt på hinanden, og dels ser det ud, som om der er mere end de 100, man på daværende tidspunkt måtte være forsamlet. Vores kommune ligger i den høje ende i forhold til smitte, og det gør det ekstra problematisk,« siger Jesper Würtzen.

Jesper Würtzen (S), der er borgmester i Ballerup, vil politianmelde et eventcenter for at overtræde corona-restriktionerne. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jesper Würtzen (S), der er borgmester i Ballerup, vil politianmelde et eventcenter for at overtræde corona-restriktionerne. Foto: Asger Ladefoged

Konkrete muslimske begivenheder har før givet anledning til politisk forargelse og panderynker hos Statens Serum Institut, der har konstateret langt større smitte blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere sammenlignet med etniske danskere.

Blandt andet kunne et smitteudbrud i Aarhus i august knyttes til en begravelse af en somalisk rapper og eid-fester. Senest har Ishøj Kommunes borgmester, Ole Bjørstorp (S), meldt ud, at et smitteudbrud i byen skyldes en fest i det pakistanske miljø.

Brylluppet 5. september i Azuray Møde- og Eventcenter knytter sig til det tyrkiske miljø, fremgår det af blandt andet sproget på opdateringerne.

»De lader hånt om de tiltag, vi har taget for at begrænse smitten. Det rammer også andres frihed, når det ikke bliver taget alvorligt, fordi det betyder nye restriktioner, hvis smitten stiger,” siger Jesper Würtzen

Tilbage til dj'en og direktøren.

DJ Adem bekræftede som nævnt først over for B.T., at videoerne var optaget 5. september 2020. Et par timer efter ringede han tilbage med en anden forklaring: Der var tale om ældre videoer. B.T. har bedt ham sende screendumps af optagetidspunkt og dato for videoerne, men DJ Adem forklarer, at han, siden optagelserne blev lagt ud 5. september 2020, har fået ny mobiltelefon, og derfor har han ikke optagelserne mere.

DJ Adems nye udlægning – at der var tale om ældre videoer – kom kort tid efter, at B.T. havde kontaktet direktør i Azuray Møde- og Eventcenter Recai Ucar for at forelægge ham kritikken. Direktøren vendte selv tilbage efter flere timers betænkningstid:

»Optagelserne er fra tidligere,« fortæller Recai Ucar.

Kan du så forklare mig, hvorfor dj’en løbende opdaterer med videoer helt frem til klokken halv to aften og nat den 5. september 2020?

»Vi har ikke pligt til at udtale os til dig. Vi overholder alle regler og har sprit, og ingen er blevet smittede. Vi passer meget på,« siger Recai Ucar

Hvis videoerne ikke er fra den 5. september 2020, hvornår er de så fra?

»Det ved jeg ikke så meget om.«

Videoerne af brylluppet er efterfølgende blevet slettet fra både Azuray Møde- og Eventcenters Facebook-side samt på DJ Adems Facebook-side.

De findes i skrivende stund dog stadig på Instagram, hvor videoerne også er uploadet 5. september 2020. En anden bruger på Instagram har 7. september også lagt videoer ud fra brylluppet.

Meldingen fra Ballerup Kommune er, at den i øjeblikket ikke har kendskab til overrepræsentation af smitte blandt specifikke etniske grupper i kommunen.