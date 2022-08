Lyt til artiklen

»Din pakke er på vej… Når vi lige har ristet færdig.«

Sådan skriver 36-årige Morten Thoregaard til en video, han har lagt op på Twitter af en PostNord-bil.

Inde i PostNord-bilen kan man se hænderne fra en person, der sidder på førersædet.

Personens ene hånd bevæger sig frem og tilbage. Der er noget hvidt, aflangt i den. Den anden hånd bliver holdt stille, og fra den kan man se nogle små lysglimt.

Morten Thoregaard er ikke i tvivl om, hvad han så tidligere på ugen, da han tog sin telefon op og filmede. En PostNord-medarbejder, der ristede en cigaret.

Ofte rister man tobakken i en cigaret, før man blander hash eller lignende i til en joint. Men om det er tilfældet for den pågældende medarbejder er ikke til at vide.

Efter B.T. har kontaktet PostNord, har virksomheden efterspurgt flere oplysninger, så de ville kunne finde frem til personen på videoen og finde ud af, hvad der præcis er sket.

Men Morten Thoregaard har ikke villet dele oplysningerne med PostNord af en særlig grund, fortæller han:

»Jeg vil ikke have, at det skal blive en heksejagt. Og jeg vil ikke risikere, at personen mister sit levebrød på det her,« siger Morten Thoregaard.

Han fortæller, at han lagde videoen op, fordi han selv har haft flere dårlige oplevelser PostNord:

»Det kan være, at der er ting i organisationen, der ikke er så hensigtsmæssige, og som får folk til at gøre sådan noget som at riste cigaretter i en firmabil,« siger han og fortsætter:

»Jeg forestiller mig i hvert fald ikke, at det er en specielt velafbalanceret person, der gør det. Jeg har faktisk en smule ondt af personen.«

B.T. har set dokumentation for at videoen er optaget i denne uge.

B.T. har talt med PostNord og vist dem videoen. PostNords pakke- og distributionschef, Lene Reipuert, har sendt følgende svar på mail:

»Jeg kan godt se, at det her ser lidt mærkeligt ud, men vi har desværre ikke mulighed for at undersøge det nærmere uden flere oplysninger. Derfor er det også svært at drage nogle konklusioner ud fra videoen, hvor vi reelt ikke ved, hvad der foregår.«