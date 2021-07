Nogle kan nyde livet med solbriller og sandaler, mens andre må gå rundt med paraply og gummistøvler.

Det er ikke kun sommervejret, der svinger rundt landene imellem her i Europa.

Nej, også antallet af coronavaccinerede svinger gevaldigt fra land til land.

Og forskellen er meget stor.

Se antal vaccinerede i hvert land Her er overblik over antal borgere med første coronavaccine i hvert land i EU: 1. Malta: 84,6 % 2. Belgien: 65,7 % 3. Holland: 65,3 % 4. Danmark: 64,4 % 5. Finland: 63,2 % 6. Portugal: 61,5 % 7. Spanien: 60,4 % 8. Luxembourg: 59,8 % 9. Italien: 59,6 % 10. Tyskland: 58,5 % 11. Ungarn: 57,4 % 12. Irland: 56,7 % 13. Sverige: 56,3 % 14. Østrig: 56,2 % 15. Cypern: 55 % 16. Frankrig: 53,2 % 17. Grækenland: 50,9 % 18. Tjekkiet: 49,4 % 19. Litauen: 47,2 % 20. Polen: 46,3 % 21. Estland: 44,3 % 22. Slovenien: 41 % 23. Slovakiet: 39,4 % 24. Kroatien: 38,1 % 25. Letland: 37,5 % 26. Rumænien: 24,8 % 27. Bulgarien: 14,6 % Kilde: www.ourworlddindata.org, som SSI henviser til på sin hjemmeside.

De seneste tal viser, at ferieøstaten Malta er helt i top blandt EU-landene. I Malta i Middelhavet er det nemlig hele 84,6 procent, der er vaccineret – med to stik.

Og helt aktuelt betyder det, at turister fra onsdag ikke må besøge Malta uden gyldigt vaccinationspas. Altså er det ikke nok med en negativ coronatest, som det gælder i alle de øvrige lande.

Blandt landene i EU er Bulgarien helt i bund med 14,5 procent, der er blevet vaccineret.

Og for andre af de store og meget populære ferielande ser det heller ikke for godt ud.

Kun 50,6 procent af grækerne har fået første vaccinestik mod coronavirus. Her ses billede fra den populære græske ferieø Kreta, hvor mange danskere nyder at komme. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

»Det må konstateres, at der er ret stor forskel mellem landene i Europa, når det gælder, hvor mange der har fået coronavaccination,« siger Ole Frilev Olesen, der er professor i molekylærbiologi på Københavns Universitet og direktør i European Vaccine Initiative.

Eksempelvis ligger Grækenland med de så poulære ferieøer som Kreta, Rhodos og Lesbos sammen med Frankrig i den nederste halvdel af Europa, når det gælder første stik med coronavaccination.

I alt har 50,6 procent af grækerne fået første stik, mens 52,6 procent af franskmændene har fået det første stik.

Og det kan få konsekvenser.

Synes du, at det skal give bøde eller anden straf ikke at få coronavaccine?

Tirsdag advarede den franske præsident, Emmanuel Macron, om, at fremtidige restriktioner især vil ramme folk, som ikke har et coronapas, der viser, at man er vaccienret mod coronavirus.

Emmanuel Macron meddelte, at det ikke er obligatorisk for den enkelte borger at blive vaccineret mod coronavirus.

Men han understregede, at restriktionerne vil fokusere på dem, som ikke har fået vaccinestikkene.

Ole Frilev Olesen slår fast, at der lige nu ikke er nogen lovkrav i EU-landene om, at borgerne skal vaccineres.

Lovkrav kan betyde, at der hældes endnu mere benzin på bålet Ole Frilev Olesen, professor

Ligesom i Danmark, hvor over 64 procent er vaccineret, er det fortsat et tilbud, alle folk får. Men det fører altså ikke til bøde eller anden straf at lade være.

Ole Frilev Olesen, vil det ikke løse alle problemerne, hvis der kom et egentligt lovkrav om, at alle skal vaccineres mod corona?

»Jeg tror faktisk, at det ville kunne have en negativ effekt. I eksempelvis Frankrig er der flere steder stor utilfredshed med vaccinationen, og kommer der et lovkrav om det, så kan det jo betyde, at der hældes endnu mere benzin på bålet,« siger han.

Men hvad skal der så gøres for at få flere vaccineret?

»Som man nu kan se i Malta, så er det en måde at gøre et vacinationspas nødvendigt for at rejse ind i landet. Den vej med flere restriktioner, vurderer jeg, er vejen frem,« siger han.

Nu skal alle europære jo ikke rejse mellem landene...

»Nej. Men lige nu er det eksempelvis muligt at gå på restaurant, festival, biografen og til fodbold med en negativ coronatest. Jeg vurderer, det vil blive sådan, at man skal vise et vaccinationspas ved de sociale arrangementer. Det bliver ikke nok med negativ coronatest,« siger han og tilføjer:

»Men tvangsvaccination kommer vi nok ikke ud i.«