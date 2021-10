I fredags snørede børnene kondiskoene og tonsede rundt under Skolernes Motionsdag.

Men faktisk er der stor forskel på antallet af overvægtige elever på landets skoler.

Især i kommunerne tæt på hovedstaden er der enorm forskel. Det skriver TV 2 Lorry.

De er kommet i besiddelse af en helt ny analyse fra Kommunernes Landsforening (KL) om antallet af overvægtige udskolingselever på folkeskolerne i landets 98 kommuner.

Det vil sige fra 7. klasse og op.

Og faktisk er både top og bund i analysen kommuner meget tæt på København.

Lad os gennemgå listen.

Med 5,4 procent overvægtige udskolingselever er Allerød den kommune, der har færrest overvægtige blandt alle landets kommuner.

Mens der er færrest overvægtige i en kommune nord for København, ligger den kommune med de tungeste elever vest for hovedstaden. Ja, faktisk på Vestegnen.

31,6 procent af udskolingseleverne i Ishøj Kommune er nemlig overvægtige.

Den placering ærgrer Jeanette Merklin (S), der er formand for Ishøj Kommunes Børne- og Undervisningsudvalg.

»Det er da altid ærgerligt, at vi ikke kommer på en bedre plads. Det ville vi selvfølgelig gerne, for der er jo ikke nogen i vores børne- og undervisningsudvalg, der synes, det er lige meget, så vi prøver løbende at finde andre løsninger,« siger hun til TV 2 Lorry.