Hvis du nogen gange står på togstationen og er irriteret over, at dit tog igen er forsinket, så er du langt fra alene.

I 2022 udbetalte DSB i alt 24,3 millioner kroner til pendlere, der havde forsinkede tog, skriver sn.dk.

Det på ingen måder nemt at få udbetalt erstatning, da DSB har en ret indviklet måde at afgøre det på.

Men ikke desto mindre har pendlerne mellem Roskilde og København sidste år fået 2.739.590 kroner i erstatning for forsinket tog.

Og det er suverænt flest i nærheden af hovedstaden.

Det er især et kaos omkring to store sporarbejder, der har betydet voldsomt mange forsinkelser og aflyste tog for togpendlerne i Roskilde.

Især i sommer var den galt, hvor næsten hver anden afgang mellem Roskilde og København var forsinket.

»Som sagt kan man normalt bare vente på det næste, hvis ens tog er forsinket. Men i sommer gik det helt galt. Togene blev aflyst med kort varsel, og det skete flere gange. Folk var helt oppe at køre,« siger pendlertalsmand Dorthe Hennecke til sn.dk.