Når skolerne onsdag kan åbne igen, er det langt fra alle landets 98 kommuner, der er klar til at tage imod eleverne.

Efter tre uger med hjemmeskoling af hyperaktive unger, der længes efter at være på græs med vennerne, var der nok en hjemmearbejdende forælder eller to, der kunne ånde lettet op, da statsminister Mette Frederiksen mandag kunne præsentere en gradvis genåbning af Danmark.

»Åbningen af skoler og institutioner for de mindste betyder, at nogle forældre får mere arbejdsro derhjemme. Det har vi brug for, fordi der er mange opgaver, der står i kø,« forklarede Mette Frederiksen om årsagen til, at det er vuggestuer, børnehaver samt 0.-5. klasser, der får lov at åbne ballet.

'Hurtigst muligt' fra den 15. april, lød det fra statsministeren. Men en rundttur på de danske kommuners hjemmesider viser, at 15. april nok er lige optimistisk nok.

Region Hovedstaden Albertslund: 16. april

Allerød: Ingen info

Ballerup: Endnu ikke besluttet

Bornholm: Ingen info

Brøndby: 20. april

Dragør: 17. april

Egedal: Ingen info

Fredensborg: 15. april

Frederiksberg: 20. april. Specialskoler: 16. april.

Frederikssund: Ingen info

Furesø: 15. april

Gentofte: Arbejder på at kunne åbne 15. april

Gladsaxe: Endnu ikke besluttet

Glostrup: Endnu ikke besluttet

Gribskov: Ingen info

Halsnæs: Endnu ikke besluttet - men ikke allerede 15. april

Helsingør: Ingen info

Herlev: Endnu ikke besluttet

Hillerød: Endnu ikke besluttet. Specialskolerne holder åbent for de elever, hvor forældrene har et pasningsbehov

Hvidovre: Endnu ikke besluttet

Høje-Taastrup: 16. april

Hørsholm: Endnu ikke besluttet

Ishøj: Endnu ikke besluttet

København: Endnu ikke besluttet

Lyngby-Taarbæk: Ingen info

Rudersdal: Åbner gradvist fra 20. april

Rødovre: 16. april

Tårnby: 15. april

Vallensbæk: Endnu ikke besluttet

Skolerne har nemlig fået udstukket en række anbefalinger til en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning. Og den slags tager tid at få styr på, lyder det fra kommunerne, der selv skal afgøre, hvornår de kan være klar.

Der er derfor stor forskel på landets kommuner. I Ringsted er man således klar til at tage imod skolebørnene allerede onsdag 15. april, mens man i Norddjurs kommune må vente til tidligst 20. april.

I faktaboksene kan du se, hvornår din kommune er klar til at lade de yngste klasser genoptage undervisningen. 'Endnu ikke besluttet' betyder, at man forventer en gradvis åbning fra den 15. april, men at de nærmere detaljer endnu ikke er på plads.

En af dem, der er afventende, er Sønderborg Kommune.

Region Sjælland Faxe: Endnu ikke besluttet Greve: Ingen info Guldborgsund: Endnu ikke besluttet Holbæk: Forventer åbning 16. april Kalundborg: 16. april Køge: Endnu ikke besluttet Lejre: Endnu ikke besluttet Lolland: Byskolen Rødby Skole samt specialklasser: 15. april. Resten: 16. april Næstved: Forventer åbning 15. april Odsherred: 15. April. Herrestrup Skole dog 20. april. Ringsted: 20. april Roskilde: Endnu ikke besluttet Slagelse: Endnu ikke besluttet Solrød: 0.-3. Klasse samt specialklasser: 16. april, 3.-5. klasse: 17. april Sorø: 15. april Stevns: Endnu ikke besluttet Vordingborg: 15. april

»Vi kan allerede nu sige, at der bliver tale om en gradvis åbning af skoler og institutioner fra på onsdag,« siger direktør i forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed, vicekommunaldirektør Carsten Lund, i en pressemeddelelse.

»Den bliver gradvis, fordi vi netop er fuldstændig fokuseret på ikke at åbne nogen steder, før vi kan leve op til kravene om plads, afstande, personale, fordeling i mindre grupper, rengøring og så videre.«

Klasselokaler skal for eksempel indrettes, så eleverne sidder med mnimum to meters afstand. Alternativt kan eleverne deles op i mindre grupper eller møde i skole forskudt af hinanden.

Er vejret godt, bør undervisningen foregå udendørs, lyder det i Sundhedstyrelsens vejledning. Samtidig bør flere voksne være til stede i frikvartererne for at sikre, at eleverne holder afstand og undgår fysisk kontakt.

Region Nordjylland Brønderslev: 20. april

Frederikshavn: Endnu ikke besluttet

Hjørring: Endnu ikke besluttet

Jammerbugt: Forventer åbning 15. april

Læsø: 15. april

Mariagerfjord: Endnu ikke besluttet

Morsø: Ingen info

Rebild: Forventet åbning 16. april

Thisted: Endnu ikke besluttet

Vesthimmerland: Forventet åbning 15. april

Aalborg: Endnu ikke besluttet

Desuden skal håndtag, gelændre, trykknapper og armaturer på toiletter, pc-tastaturer og arbejdsborde rengøres hyppigt.

Tirsdag fortalte Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, at han så det som en kæmpe udfordring at blive klar til efter påske.

»Vi skal tilstræbe at åbne 15. april. Men det er ikke alle skoler, der kan nå det. Og heller ikke en dag eller to senere. For vi står også overfor en påske og har ingen information, så for mange skoler kan det være en kæmpe opgave at nå det hele,« sagde han tirsdag til B.T.

Alle elever fra 6. til 10. klassetrin skal fortsat gå i skole hjemme som i de seneste tre uger. Afsluttende eksamener i folkeskolen aflyses i år,og årskaraktererne vil i stedet gælde.