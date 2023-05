To regioner oplever lige nu en stigning i borgere, der henvender sig, fordi de har mistanke om, at en sundhedsmedarbejder uden faglig grund har snaget i deres meget personlige journaler.

Dermed går de stik imod resten af landets regioner, der slet ikke oplever samme udvikling.

Det drejer sig om Region Hovedstaden og Region Sjælland, der begge oplever en generel stigning i folk, der kontakter dem på grund af mistanken.

Stigningen har taget fart, siden det 19. april kom frem, at flere medarbejdere var hjemsendt for at have snaget i patientjournalen til den 13-årige pige, der var bortført på Vestsjælland, inden hun blev fundet, og en 32-årig blev anholdt.

Sagen kort om patientjournaler Ansatte i sundhedsvæsenet må som udgangspunkt kun slå op i patientjournaler og sundhedsdata for patienter, som de har i aktuel behandling.

Er der tale om uberettigede opslag, er det brud på sundhedsloven, hvilket er strafbart.

Tirsdag er det kommet frem, at seks personer er fyret hos Region Hovedstaden for at have snaget i patientjournalen til den 13-årige pige, der var bortført på Vestsjælland.

Det er også kommet frem, at en tidligere læge hos Region Hovedstaden er politianmeldt for at have snaget i 1.230 personers journaler.

'Konkret kan det oplyses, at Region Hovedstadens databeskyttelsesrådgiver (DPO) de seneste to uger har modtaget 8 af denne type henvendelser. Den fælles supportfunktion for MinSP i Region Hovedstaden og Region Sjælland har de seneste tre uger modtaget 13 henvendelser af denne type, men dette er et samlet tal for begge regioner', lyder det på mail fra Region Hovedstaden, der slutter med den her konstatering:

'I begge tilfælde er der tale om en generel stigning i antallet af henvendelser vedr. mistanke om uberettigede opslag'.

Sådan ser det ikke ud på den anden side af Storebælt.

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland oplyser, at de ikke har oplevet en stigning i folk, der har henvendt sig til dem, fordi de mistænker, at nogen uberettiget har snaget i deres patientjournaler.

Sådan gør du For at logge ind på 'minsundhedsplatform.dk' skal du bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Sådan gør du for at se, hvilke sundhedsmedarbejdere der har logget ind på din patientjournal: Klik på fanen 'Log på med NemID eller MitID'.

Når du er logget ind med NemID eller MitID, er du kommet ind på din sundhedsplatform. Her skal du klikke på fanen 'menu'.

Under 'menu' skal du gå ind under kategorien 'Sundhedsdata', hvor du skal klikke på fanen 'Log over journalopslag'.

Under 'Log over journalopslag' vil du kunne klikke på fanen 'Sundhedspersonale'. Her kan du se en liste over de fagpersoner, der har tilgået eller arbejdet med din journal. Både deres navn og titel vil komme frem. Borgere i Region Syddanmark, Region Midtjylland eller Region Nordjylland skal logge ind på sundhed.dk for at se det. Her skal du markere emnet 'log' for at se sundhedsmedarbejderne, der har læst din patientjournal.

Der er da også en forskel på de tre regioner, der dækker Fyn og Jylland, og så de to regioner vest for Storebælt.

Både Region Sjælland og Region Hovedstaden benytter sig af 'minsundhedsplatform.dk', som borgerne kan bruge til at se, hvilket sundhedspersonale der har logget ind i deres patientjournaler.

Helt konkret kan en borger i 'minsundhedsplatform.dk' både se navn, titel og den tilhørende afdeling på hospitalet, hvor den sundhedsmedarbejder, der har været logget ind på ens patientjournal, arbejder.

Og der er mulighed for gennem siden direkte at skrive en besked til afdelingen, man har været i behandling hos, med spørgsmål.

TIP OS Kender du til sager om lægers uberettigede brug af patientjournaler eller andre sager om sundhedsvæsenet, der skal frem i lyset? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Beboerne i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland kan ikke bruge 'minsundhedsplatform.dk'

Jyder og fynboer skal logge ind på sundhed.dk, og trykke på punktet “log”, der er markeret med et øje.

Her kan man se navn på sundhedsmedarbejderen, der kaldes for 'aktør', og så ses det, hvor sundhedsmedarbejderen er ansat.

Der er ikke noget punkt med titlen på medarbejderen, og det er ikke muligt at skrive direkte til afdelingen gennem sundhed.dk.

B.T. har spurgt pressemedarbejderen hos Region Midtjylland, der har 1,3 millioner indbyggere, hvad man så skal gøre, hvis man har mistanke om, at en sundhedsmedarbejder, der har logget ind på ens patientjournal, har gjort det uberettiget?

»På forsiden af sundhed.dk er der i øjeblikket et felt, der handler om log af opslag i journalen. Her fremgår det, at man som patient opfordres til at kontakte regionens patientkontor, hvis man bliver mistænksom,« lyder svaret.

Lyt til B.T.s podcast 'På fersk gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den 13-årige pige fra Kirkerup: