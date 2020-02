Da den mulige svindel for 1,8 mio. kr. i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sidste år kom frem, var der flere chefer, som næppe spærrede øjnene op.

B.T. kan nu vise mails, der dokumenterer, hvem der i over tre år kendte til politianmeldelsen af nu tidligere ansatte i Ejendomsstyrelsen for svindel.

10. december valgte forsvarsminister Trine Bramsen (S) at fritage direktør for Ejendomsstyrelsen Hans J. Høyer og ministeriets koncernstyringsdirektør, Per Pugholm Olsen, fra tjeneste.

Det skete, få dage efter både politiets tiltale af to tidligere ansatte for svindel og Rigsrevisionens hårde kritik af den manglende kontrol var blevet offentliggjort.

Se bevis: Oberst og vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sender denne mail til nu tjenestefritagne direktør Hans J. Høyer, en anden vicedirektør samt tre medarbejdere. Vis mere Se bevis: Oberst og vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sender denne mail til nu tjenestefritagne direktør Hans J. Høyer, en anden vicedirektør samt tre medarbejdere.

Men Hans J. Høyer var ikke den eneste chef fra Ejendomsstyrelsen, der var orienteret om politianmeldelsen i 2016.

I Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var det en oberst og vicedirektør, der i mail den 21. november 2016 informerede Hans J. Høyer om politianmeldelsen.

Samme mail blev også sendt til vicedirektøren for Ejendomsstyrelsens projektdivision og tre medarbejdere.

Men informationen kom også andre steder hen under Forsvarsministeriet.

Se dokumentation: Souschefen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse videresendte 22. november 2016 mail fra vicedirektøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til kollega om, at der var politianmeldelse af ansat. Vis mere Se dokumentation: Souschefen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse videresendte 22. november 2016 mail fra vicedirektøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til kollega om, at der var politianmeldelse af ansat.

Mailen fra vicedirektøren om politianmeldelsen blev sendt til souschefen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der videresendte den til en medarbejder.

Med blev den viden så sendt højere op i systemet?

Der foreligger ikke nogen dokumentation for, at departementschefen i Forsvarsministeriet, Thomas Ahrenkiel, eller lederne lige under ham i ministeriet blev informerede om anmeldelsen.

Som B.T. kunne fortælle lørdag, sendte kontorchef i Forsvarsministeriet 9. oktober sidste år en mail til Rigsrevisionen, hvor han argumenterede for, at der var bedre styr på kontrollen med mulig svindel, end Rigsrevisionen havde skrevet i et udkast.

Dette hus tilhører en af de tiltalte i sagen om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. I 2016 bliver der bygget til og taget renoveret. Vis mere Dette hus tilhører en af de tiltalte i sagen om svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. I 2016 bliver der bygget til og taget renoveret.

Han nævnte intet om nogen politianmeldelse af tidligere medarbejdere hos Ejendomsstyrelsen.

Og heller ikke Rigsrevisionen fik information om politianmeldelsen, før den næsten var færdig med sin kritiske rapport om kontrol med brugen af penge i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det var Folketingets Statsrevisorer, der på et pressemøde 6. december offentliggjorde den hårde kritik.

Statsrevisor Villum Christensen (LA) kalder den dårlige information om politianmeldelse af svindel for 'ekstremt alvorligt'.

(ARKIV) Villum Christensen er Liberal Alliances medlem af Statsrevisorerme. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2018) Foto: Asger Ladefoged Vis mere (ARKIV) Villum Christensen er Liberal Alliances medlem af Statsrevisorerme. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2018) Foto: Asger Ladefoged

»Hvis ikke vi som Statsrevisorer kan regne med, at alle oplysninger kommer frem, så kan den sidste og dyrebare tillid til det offentlige system forsvinde,« siger han og tilføjer:

»Der er en grund til, at man i grundloven har fastsat bestemmelser om, at Statsrevisionerne skal have adgang til alt relevant materiale. Hvis man putter med det, forsvinder også eksistensberettigelsen og den uafhængige kontrolmulighed.«

Han bakkes op af Statsrevisor Frank Aaen (EL). Ud over Forsvarsministeriets ledelses forsøg på at formilde Rigsrevisionens kritik af manglende kontrol med svindel, kalder han også tavsheden om politianmeldelsen i 2016 for 'himmelråbende'.

»Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i flere tilfælde har givet Rigsrevisionen ufuldstændige og urigtige oplysninger,« siger han.