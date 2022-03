Der er færre end et par håndfulde politikere på Københavns Rådhus, der tjener mere end en gennemsnitlig dansker for deres offentlige hverv.

Til gengæld tjener de bedst lønnede på Rådhuspladsen 1 mere end dobbelt så meget som den gennemsnitlige løn i Danmark. Det viser en opgørelse, som B.T. har lavet over samtlige 55 medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Der er således stor forskel på top og bund, når det gælder indtægterne blandt de folkevalgte i hovedstadens kommunalbestyrelse.

Det skyldes ikke mindst, at nogle få udvalgs- og bestyrelsesposter er mange penge værd, og de poster går gerne til fremtrædende medlemmer af partierne med mest indflydelse.

Gennemsnitsløn i Danmark Ifølge beregninger, som CEPOS har lavet for Berlingske, er den årlige bruttoindkomst i Danmark i gennemsnit på 409.600 kroner om året for alle aldersgrupper over 18 år.

Tidligere Overborgmester Lars Weiss (S) tjener eksempelvis 799.983 kroner årligt, hvilket gør ham til den bedst lønnede politiker, der ikke er borgmester.

For det er ikke overraskende borgmestrene, der scorer den bedste lønoverførsel hver måned. Men også blandt de syv borgmestre er der et lønhierarki.

På den absolutte løntrone sidder Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen. Med sit vederlag for denne post tjener hun årligt 1.363.785 kroner plus pension.

Socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL), Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (EL), samt Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard (R) får alle et vederlag på 1.087.209 kroner for borgmestergerningerne.

Her er de bedst lønnede på Københavns Rådhus Sophie Hæstorp Andersen: 1.363.785 kroner



Karina Vestergård Madsen: 1.223.084 kroner Line Barfod: 1.162.639 kroner Mia Nyegaard: 1.112.209 kroner Jakob Næsager: 1.087.209 kroner



Sisse Marie Welling: 1.087.209 kroner



Jens-Kristian Lütken: 1.087.209 kroner Lars Weiss: 799.983 kroner



Laura Rosenvinge: 449.441 Klaus Mygind: 382.258



Jonas Bjørn Jensen: 371.986

Hertil kommer forskellige honorarer – eksempelvis får Karina Vestergård Madsen 135.875 kroner for sin bestyrelsespost i HOFOR.

Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager (K), Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) får alene deres borgmestervederlag.

Poster i de såkaldte stående udvalg giver ikke ekstra lønkroner til borgmestrene, fordi de ved siden af deres vederlag ‘ikke samtidig (kan) oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv’, som det hedder sig i loven.

Af samme årsag er der ingen af borgmestrene, der får grundvederlaget på 138.161 kroner.