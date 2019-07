Sommertid er lig badetid - men hvor er det nu egentlig, man finder det reneste badevand i landet?

Det har Friluftsrådet, der står bag Blå Flag-ordningen, som i alt 197 strande er med i, lavet et overblik over.

At Danmark har 197 strande på listen er ifølge direktør for Friluftsrådet, Jan Ejlsted, ret unikt, når man sammenligner med vores nabolande.

»Det vidner om, at danskerne går meget op i rent badevand, friluftsliv og natur. Blå Flag sikrer rent badevand, høj sikkerhed og gode natur-og miljøformidlingsaktiviteter, som giver danskerne mulighed for at bade på nogle af de bedste strande i Europa,« siger Jan Ejlsted i en pressemeddelelse.

Her er de 25 strande med det reneste vand I år har disse 25 strande klaret sig bedst på vandkvaliteten: Randers: Udbyhøj strand

Langeland: Ristinge Strand

Assens: Assens Næs strand

Fredericia: Skærbæk Strandpark

Nyborg:Fyns Badestrand

Nyborg: Storebæltsbadet

Ærø: Eriks Hale

Langeland: Hesselbjerg Strand

Kolding: Løverodde Strand

Middelfart: Stranden ved Middelfart Marina

Ringkøbing-Skjern: Nørre Lyngvig Strand

Nordfyns: Hasmark

Nordfyns: Fuglsang, Tørresø

Nordfyns: Bogense Søbad

Ærø: Søby Strand

Aabenraa: Sandskær Strand

Svendborg: Smørmosen

Lemvig: Høfde Q

Lemvig: Ferring Strand

Faaborg-Midtfyn: Bøjden strand

Middelfart: Føns Strand

Ringkøbing-Skjern: Sidselbjerg Strand

Svendborg:Christiansminde

Lemvig: Vinkelhage Strand

Middelfart: Strib Nordstrand Kilde: Friluftsrådet

Listen viser, at Udbyhøj Strand nord for Randers er den strand i hele landet, der har det reneste badevand i landet.

I løbet af badesæsonen tages der mindst 10 prøver af badevandet på de 197 strande med Blå Flag for at sikre, at kvaliteten fortsat er høj.

Blandt andet analyseres der for kolibakterier og enterokokker.

Friluftsrådet står også bag den fælles nordiske ordning Badepunkt for strande, der har samme høje kvalitet i badevandet og derud over lægger vægt på uspoleret natur og muligheder for friluftsliv.