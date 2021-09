Nu er der ingen undskyldning for ikke at tage på museum.

I hvert fald ikke hvis du er mellem 18 og 27 år gammel.

Golden Days inviterer nemlig til det landsdækkende initiativ 'K7', hvor der tilbydes gratis adgang til et stort udvalg af museer, kunsthaller og oplevelsescentre.

Initiativet starter fra 13. september og løber frem til 19. september – og besøger du flest steder, vinder du syv årskort til dig og dine venner.

'K7' står for kultur og syv dage, og hele tanken bag initiativet er at skabe en bedre relation mellem de unge og museerne.

Initiativet løber for andet år i træk og følger op på sidste års succes, hvor mere end 8.000 unge benyttede sig af tilbuddet om fri entré.

I år har hele 111 kulturinstitutioner tilsluttet sig initiativet – det er 40 mere end sidste år. I København er der 17 museer, hvor du kan gøre brug af det gratis tilbud.

En udvikling, der både vidner om, at kulturlivet er tilbage på fuld skala igen, og at museerne gerne vil i dialog med et yngre publikum. Det fortæller direktør for Golden Days sekretariat, Svante Lindeburg, i en pressemeddelse.

»Den øgede tilslutning til K7 ser vi som et udtryk for, at de værste corona-forhindringer er lettet på museerne, og kulturlivet er mere end klar på at få fulde huse og komme tilbage i fuld skala. Og så synes vi, at det vidner om en lyst til også at gøre kulturhusene til de unges arena – et sted, hvor de føler sig hjemme, og som kan blive en del af deres kulturforbrug i hverdagen.«

Se her, hvilke kulturinstitutioner i København, der byder unge mellem 18-27 gratis indenfor i uge 37: