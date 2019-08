Kan en skole, der er under tilsyn i årevis, give dit barn den nødvendige faglighed og trivsel?

Det må man som forældre gerne sætte spørgsmålstegn ved, mener formanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg.

B.T. kan i dag fortælle, at 33 af landets folkeskoler er endt på en tilsynsliste, fordi de dumper mål for faglighed, trivsel eller begge dele.

Og selv om skolerne har pligt til at forbedre deres resultater, ligger flere skoler på listen i årevis.

Fakta Når en folkeskole kommer på tilsynslisten, sker det på baggrund af en screening på fem indikatorer, som alle folkeskoler bliver screenet for. De fem indikatorer er: Problemer med niveauet ved afgangsprøverne i 9. klasse Udfordringer med, at elever med en bestemt socioøkonomisk baggrund, som ikke klarer sig lige så godt, som elever med samme baggrund gør i resten af landet Andelen af elever, der fortsætter på en ungdomsuddannelse Dårlige resultater i nationale test Hvor god elevernes trivsel er – både fagligt og socialt Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

13 skoler har været under tilsyn siden 2015.

Forsknings- og udviklingschef ved VIA Pædagogik & Samfund Andreas Rasch Christensen mener ikke, det er holdbart, hvis skoler er under tilsyn i årevis.

»Det er godt med fokus på tilsyn med skolerne, men vi kan ikke have så lang en sagsbehandling. Så ender skolen med at lide den stille død. Når udfordringerne er blevet identificeret, er det vigtigt, de bliver løst hurtigt.«

Rasmus Edelberg, der er formand for Skole og Forældre, mener også, det er et problem, hvis en skole er under tilsyn i årevis.

»Selve tilsynet er grundlæggende positivt, for det betyder, at man har opdaget et problem og handler på det, og der kan være mange årsager til, at en skole kommer under tilsyn,« siger Rasmus Edelberg.

Han synes, der er grund til at reagere, hvis skolen gennem flere år ikke formår at løse sine problemstillinger.

»Som forælder kan man tage en snak med skoleledelsen og spørge ind til, hvad skolen gør for at håndtere situationen,« siger han.

Når folkeskolerne kommer på listen, er det, fordi de har problemer med bundkarakterer i afgangsprøver, dårlige resultater i nationale test og ringe trivsel.

Ifølge Andreas Rasch Christensen er der nogle ting, der er mere problematiske end andre.

»Selvfølgelig er det interessant at se på, hvordan skolen klarer sig rent fagligt, men det siger i princippet ikke ret meget om skolens kvalitet. Det, jeg ville interessere mig for, er trivselen.«

Andreas Rasch Christensen fortæller, at hvis trivselen er god, følger fagligheden som regel af sig selv.

»Trivselen og fællesskabet, det er grundfundamentet for en velfungerende skole,« forklarer han og opfordrer til, at man som forælder skal være opmærksom, hvis der er rigtig meget mistrivsel.

»Ikke på en måde, hvor man på forhånd dømmer skolen, men hvor man følger den proces, der er forbundet med at gøre det bedre,« siger han.

Sidste år var 22 folkeskoler på listen, men i år er antallet vokset til 33.

B.T. ville gerne have haft en udtalelse fra Selsmoseskolen (nu Ole Rømer-Skolen efter en sammenlægning i 2018) i Høje Taastrup og Nørrevangsskolen i Randers.

Skolerne har været under tilsyn siden skoleåret 2014/15 på grund af dårlige karakterer ved folkeskolens afgangsprøver, og de er dermed de to skoler, som har ligget længst tid på listen.

B.T. ville gerne have spurgt, hvad de to skoler har gjort for at løfte karaktererne, og hvorfor det endnu ikke har virket.

Begge skoleledere har meddelt B.T., at de ikke har tid til at deltage i et interview.