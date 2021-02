Smittetallene har været faldende størstedelen af januar og februar måned. Det betyder også, at adskillige kommuner nu dagligt kan melde om nul nye smittetilfælde.

I skrivende stund har ni ud af landets 98 kommuner nemlig så få smittede, at de ligger under sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Instituts (SSI) daglige coronavirusopdatering tirsdag.

De ni kommuner er:

Billund

Favrskov

Viborg

Ringkøbing-Skjern

Bornholm

Fanø

Samsø

Ærø

Læsø

Af de ni kommuner har man både i Viborg og på Bornholm haft nul smittede det seneste døgn, mens man på Fanø, Samsø, Ærø og Læsø kan bryste sig af at have nul nye smittede de seneste syv dage.

I den kedelige ende af den liste finder man blandt andet kommunerne Vallensbæk, Greve og Høje Taastrup, der alle har haft over 160 smittetilfælde per 100.000 indbygger.

En kommune kommer over sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse, hvis den har et incidenstal på mere end 20. Det betyder, at der inden for en periode på syv dage har været mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

På landsplan ligger smittetallet dog så lavt, at vi skal flere måneder tilbage for at finde en så lav smitteprocent, som vi oplever i øjeblikket. Det seneste døgn er der registreret 397 tilfælde af corona ud af 93.087 prøver. Det betyder, at andelen af smittede – den såkaldte positivprocent – er på 0,43.

Derfor har man fra regeringens side nu besluttet, at de yngste skolelever igen kan komme i skole, efter de har været hjemsendt i mere i en måned.

Den hårde nedlukning fortsætter dog til slutningen af februar.