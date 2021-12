Var det noget med en plantekasse, lysestage eller pude?

DBA har netop lavet listen over 'de mest uønskede ejendele' i 2021. Og den viser nemlig, at der har været rig mulighed for at få fingre i småting til boligen.

Helt præcist har Den Blå Avis, DBA, lavet en top-10 over, hvilke ting danskerne oftest gik til tasterne for at få afsat i 2021.

Og på 10.-pladsen over 'det vil jeg gerne af med'-listen er 'Dvd-film og Blu-ray'.

I 2021 blev der sat 159.663 af dem til salg på DBA. Det svarer til 437 annoncer med film om dagen.

Og noget tyder på, at coronanedlukningen gav danskerne anledning til at rode køkkenskabene igennem. I hvert fald kommer 'Køkkenudstyr- og maskiner' på 9.-pladsen.

I hele 2021 blev der udbudt 174.034 nye annoncer med køkkenmaskiner og køkkenudstyr.

De, der har solgt genbrug, vurderer, at de inden for de seneste 12 måneder har solgt for 2021: 5.231 kroner.

2020: 5.049 kroner.

2019: 6.966 kroner.

2018: 5.612 kroner.

2017: 4.971 kroner.

2016: 4.231 kroner. Kilde: DBA

Og med et annoncetal på 187.959 i 2021 kommer 'smykker' på 8.-pladsen.

Ifølge DBA benyttede hver tredje dansker nedlukningen til at få ryddet op, hvilket kan være årsagen til, at der i årets løb blev sat så mange smykker til salg.

28 procent af alle dem, der fik ryddet op, fik også set på deres bogreol.

Og hvis du spørger DBA, kan det være årsagen til, at der i 2021 blev sat 202.959 faglitterære bøger til salg på genbrugsplatformen – hvilket sætter kategorien 'Faglitteratur' på en 7.-plads.

Har du solgt en eller flere brugte ting i 2021?

Endnu flere danskere fik dog sorteret i klædeskabet.

Blandt den tredjedel af danskerne, som under corona fik ryddet op i hjemmet, valgte 79 procent nemlig at sortere deres tøj og sko, og det kan være årsagen til, at denne kategori indtager listens 6.-plads, skriver DBA.

204.904 annoncer i damekategorien 'Bluser, toppe og trøjer' er der oprettet i 2021, hvilket svarer til 561 om dagen.

5.-pladsen på listen går til 'Sko og støvler'.

232.691 forskelligt fodtøj til kvinder kom til salg. Og i skrivende stund er der 48.270 annoncer, som man kan lade sig friste af.

Og noget, der tydeligvis er et marked for, er legetøj til børn.

I hvert fald kom der 240.773 stykker legetøj, som hører til kategorien 'Andet legetøj', til salg i 2021. Det kan være alt fra udklædning, figurer og spillekort, der altså vinder 4.-pladsen.

I dag er der kun 33.952 annoncer til salg, hvilket svarer til, at der hver dag bliver solgt – eller slettet – over 500 stykker legetøj.

Andelen af danskere, der inden for de seneste 12 måneder har solgt en eller flere brugte ting 2021: 47 procent.

2020: 47 procent.

2019: 45 procent.

2018: 32 procent.

2017: 32 procent.

2016: 33 procent. Kilde: DBA

3.-pladsen går til 'Diverse samlinger og objekter'.

DBA kalder den selv for 'de mest finurlige ting, der er til salg,' da to ting sjældent er ens i denne kategori.

350.456 annoncer blev oprettet i denne kategori, og derfor konkluderer genbrugsplatformen, at samleobjekter i den grad var en ting, som danskerne ville af med i år.

Og så til 2.-pladsen.

Den vinder 'Glas, porcelæn og bestik'. I løbet af 2021 blev der oprettet intet mindre end 482.129 annoncer i den kategori.

1.-pladsen og dermed vinderen af 'det vil jeg gerne af med'-listen går til 'Diverse indretning'.

Helt præcist har du kunnet finde 564.574 annoncer med eksempelvis puder, plantekasser, knager og nipsting til boligen i 2021.