Antallet af nyregistrerede corona-smittede ligger stadig højt. For tredje dag i træk er antallet af nye smittede på højde med de uger i marts og april, hvor flest danskere blev erklæret smittet med covid-19.

Fredag blev 292 nye smittetilfælde registreret. Lørdag var tallet 341 og søndag kunne Statens Serum Institut notere 333 nye smittede.

På SSI’s Danmarkskort over den seneste uges smittespredning er hele landet plettet. Undtagen seks områder.

På Læsø, Mors, Samsø, Ærø, i Syddjurs og Tønder har der ikke været ét eneste smittetilfælde de seneste syv dage.

Et sted har endnu ikke haft så meget som én eneste beboer med corona. Det vender vi tilbage til.

Først skal vi have et bud på, hvorfor nogle dele af landet ser ud til at kunne stå imod de stigende smittetal.

Ifølge professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen er der to plausible forklaringer.

Hvis man ser på øerne er det muligheden for at isolere samfundet, der først falder ham ind.

Corona ramte i alt: Smittede 19.890

Indlagte 2.925

Indlagt på intensiv 429

Døde 631

Kilde: SSI.dk

»Det er relativt få mennesker, der rejser ind og ud, så har man først styr på smitten, bliver man ved med at have det.«

Ser man derimod på byerne som Ebeltoft, der ligger i Syddjurs Kommune og Tønder i Sønderjylland er det derimod sværere at komme med en entydig forklaring, mener han.

»Men det overordnede billede er, at vi ser mest smitte i de større byer. Det er ikke mærkeligt, fordi smitten spredes, når man er mange sammen.«

Billeder fra de seneste to aftener i København har afsløret flere steder, hvor mange mennesker var samlet til fest.

»Bor man et sted, hvor der er langt mellem husene, er det selvfølgelig sværere at blive smittet, end det er i nattelivet i København,« siger han.

Men Allan Randrup Thomsen mener også, at der kan ligge en forklaring gemt i beboernes opførsel.

»Lige nu er det især de unge, der smittes. De har et natteliv og et socialt liv ved siden af arbejde, der omfatter, at man ser mange mennesker.«

Derfor kan et andet bud være, at beboerne i Tønder og Ebeltoft i højere grad afholder sig fra større fester, eller at de er gode til at følge myndighedernes anbefalinger.

»En af anbefalingerne er jo, at man reducerer sin omgangskreds og kun ser et begrænset antal mennesker. Overholder man det, er det klart, at der ikke introduceres ny smitte.«

I den sammenhæng kan den aldersmæssige sammensætning også spille en rolle.

»Når man bliver ældre og mere sat, kommer man ikke så meget ud og ser ikke så mange forskellige mennesker,« siger Allan Randrup Thomsen og fortsætter:

»Jeg er ikke adfærdsforsker, men måske er der i Tønder færre begivenheder, der involverer mange udefrakommende mennesker. Måske er det derfor, smittekæden er lukket.«

Så mange har været smittede Syddjurs 44 (13.518 er blevet testet).

Morsø 20. (5.483 er blevet testet).

Tønder 19. (8.549 er blevet testet).

Ærø seks. (1.323 er blevet testet).

Læsø har fundet et tilfælde, blandet de 640 beboere, der er blevet testet.

Samsø nul beboere har haft corona, selvom 869 personer på øen er blevet testet.

Kilde SSI.dk

Og så tilbage til den gode nyhed: Stedet, hvor endnu ikke én eneste dansker er blevet smittet med covid-19 er Samsø.

Selvom 869 øboere i følge SSI’s tal er blevet testet, er der ikke fundet en eneste samsing med corona.