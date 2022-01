De lokale plejer at kalde 'Solsiden' af Limfjorden for den 'rigtige' side, og nu kan sundbynitterne også glæde sig over to nye testcentre, der åbner i Nørresundby.

Det er selvfølgelig på coronaens triste baggrund, at nordjyderne nu får yderligere to muligheder for at lade sig pode.

Det er Region Nordjylland, der har skelet nord for fjorden for at oprette de to nye kviktestcentre, hvor man derfor skal podes i næsen og der kræves derfor heller ikke tidsbestilling.

Teststederne får adresse på Løvbakken 4, hvor dørene første gang åbnes på lørdag den 8. januar klokken 8.

Nordjyderne får i den kommende tid to nye steder, de kan lade sig kvikteste for corona. Foto: Mathias Svold

Det lukker igen klokken 20.

Først den 27. januar kan du blive testet det andet sted. Det foregår i Bouet, nær den store Kvickley på Loftbrovej 17, der får samme åbningstider som testcentret ved Løvbakken.

Har du brug for at få et overblik over teststeder i Aalborg og Nordjylland, mens smitten stiger, får du det her.

Torsdag er der de seneste 24 timer registreret 25.995 nye smittede. Der er lavet 223.251 pcr-test.

11 personer er døde med corona, og 28 færre er indlagt. Der er nu 756 indlagte.