1. Verden går under

Slæng dig på sofaen en begivenhedsløs hverdagsaften og se filmen 'Dont Look Up'.

I en dommedagskomedie forsøger Hollywoodstjernerne Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence, der her er forklædt som halvusikre kometnørder, at overbevise magthaverne om, at de skal stoppe en kæmpe komet i at ramme jorden og ødelægge alt liv.

Det går selvfølgelig ikke som planlagt, for, meget lig den ikke-fiktionelle verden, ender penge og magt med at være de vigtigste punkter på dagsordenen.

Filmen kan ses på Netflix.

2. Aalborg i skyggerne

Har du lyst til at blive klogere på dine medborgere, mens du nyder et godt måltid mad?

Så tag på Café Parasollen onsdag d. 26 januar, hvor der bliver tilbudt aftensmad og derefter en gåtur i 'byens skygger'.

Her vil en tidligere hjemløs fortælle om hjemløses og udsattes hverdag i byen og vise en hverdag frem, der måske ligger langt fra din egen.

Man kan læse mere om arrangementet på Facebookbegivenheden.

3. Pøblens foretrukne kage

Vi kan ikke komme udenom dem. Fastelavnsbollerne.

Som en tsunami af creme, flødeskum og farverig glasur skyller de ind og overtager de danske kagebutikker allerede flere uger inden, det reelt er fastelavn, og i år er ingen undtagelse.

Så giv efter for pøbelvældets afhængighed til den sukrede kage og nyd en god fastelavnsbolle med en kop kaffe.

Surdejsbageren har blandt andet fastelavnsboller med alt fra hvid chokolade til limecurd.