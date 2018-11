Brunt vand flyder rundt i boblebadet. Og den før så velholdte lyseblå swimmingpool er forvandlet til en grøn sump.

Svindelsigtede Britta Nielsens sydafrikanske oase - som hun på en sten har døbt 'Brittas Water Hole' - er i voldsomt forfald.

Hendes gartner er blevet smidt på porten af de sydafrikanske myndigheder, der også har taget nøglen til huset, fortæller kilder i området, som B.T. kender identiteten på.

B.T. har spurgt den sydafrikanske anklagemyndighed, NPA, hvorfor de har overtaget Britta Nielsens hus. Desuden har B.T. bedt om indsigt i de retsdokumenter, der ligger til grund for overtagelsen.

Talsmand for NPA Luvuyo Mfaku siger, at han endnu ikke kan sende dokumenterne, da de ikke er færdige. Derudover vil han kun sige, at 'efterforskningen er på et følsomt stadie'.

Britta Nielsens gartner passede tidligere på huset året rundt. Luksusvillaen var som det eneste hus i det golde savanne-område omgivet af grønne palmer, og Britta Nielsen gravede ifølge naboer sin egen brønd for at have vand nok til at kunne holde planter og træer grønne.

Britta Nielsen blev anholdt mandag 5. november i storbyen Johannesburg, fordi hun via sit job som afdelingsleder i Socialstyrelsen er sigtet for at have svindlet for 111 millioner kroner igennem 16 år.

Siden er den 64-årige kvinde og hendes søn, Jimmy Hayat, blevet udleveret fra Sydafrika til Danmark. Den 38-årige søn er ligesom sine to søstre, Jamilla Hayat og Samina Hayat, sigtet for hæleri, altså for at de har nydt godt af de millioner, som deres mor er mistænkt for at have stjålet.

Britta Nielsen og hendes børn har levet et liv i luksus i huset, beliggende i det eksklusive safariområde i nærheden af den verdensberømte Kruger National Park.

Kammeradvokaten Boris Frederiksen står for at inddrive Britta Nielsens værdier, og han har tidligere bekræftet, at han ser på den svindelmistænktes værdier i Sydafrika.

B.T. har spurgt både bagmandspolitiet (SØIK) og Kammeradvokaten, om man gør noget for at beslaglægge huset og for at sikre den nuværende værdi af det. Bagmandspolitiet vil ikke kommentere sagen, og Boris Frederiksen er ikke vendt tilbage.

Der kan gemme sig værdier i huset. I Britta Nielsens villa er der ifølge kilder med kendskab til huset et pengeskab bygget ind i gulvet i et af værelserne.

Ud over luksusvillaen med pool ejer Britta Nielsens søn, Jimmy Hayat, også to stykker land på i alt 42 hektar, svarende til knap 60 fodboldbaner, i Sydafrika.

Lignende landstykker i området handles til over en million kroner, især fordi den verdensberømte Kruger National Park ligger i nærheden.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan mor og søn indkøbte dyre Land Rovers samt diamanter, ædelstene og smykker.

Britta Nielsen og Jimmy Hayat er varetægtsfængslet frem til 4. december.

