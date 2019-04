De mange hundrede personer stod helt stille. Ingen sagde en lyd. Kun stemmen over højttaleren kunne høres. Øjeblikket var rørende og følelsesladet.

Det var præst Arne Holst-Larsen, som torsdag var den første til at viderformidle ord fra Anne og Anders Holch Povlsen efter den ufattelige tragedie, de oplevede få dage før, da tre af familiens fire børn omkom under angrebene i Sri Lanka.

Arne Holst-Larsen, der er præst i Brande, læste i forbindelse med en mindehøjtidelighed for ofrene for angrebene i Sri Lanka påskedag en sms-besked fra Anne og Anders Holch Povlsen op for de godt 700 fremmødte på Brande Torv i det midtjyske.

Ordene var skrevet for at sige tak for den megen kærlighed, familien havde oplevet, efter tragedien indtraf.

»Vi sender jer de kærligste hilsner, kærligste tanker, og er dybt taknemlige over alt den hjertevarme vi har modtaget de seneste dage,« indledte Arne Holst-Larsen.

Stilheden intens. Rørende.

»Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt. Med de mange dejlige mennesker vi har omkring os, nære venner, dygtige kolleger og vores kærlige familie vil vi sammen komme gennem det,« læste præsten stående i sin præstekjortel og krave.

Fra første gang at sætte navn på de tre omkomne børn gik Anne og Anders Holch Povlsen videre til at takke for fremmødet i Brande torsdag aften.

»Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften – overfor ikke kun vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka. Anders & Anne,« læste Arne Holst-Larsen.

Det var ikke kun i Brande, ofrene for terrorangrebet i Sri Lanka blev mindet torsdag aften.

En borgergruppe i familien Holch Povlsens hjemby, Stavtrup, afholder en mindebegivenhed for at vise medfølelse, torsdag den 25. april 2019. Foto: Bo Amstrup Vis mere En borgergruppe i familien Holch Povlsens hjemby, Stavtrup, afholder en mindebegivenhed for at vise medfølelse, torsdag den 25. april 2019. Foto: Bo Amstrup

Også i Stavtrup ved Aarhus, hvor familien Holch Povlsen har hjemme i boligen Constantinsborg, var der fakkel-mindeoptog.

Flere tusinde unge som gamle var mødt op for i stilhed med tændt fakkel at bevæge sig fra byens købmand til gårdspladsen på Constantinsborg.

Her sluttede optoget i stilhed, efter Anne og Anders Holch Povlsen var kommet ud og mødte de mange fremmødte.