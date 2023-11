Nogen fik vand i kælderen, andre fik smadret deres både, og så er der Tim Petersen. Han mistede 150.000 fisk under stormfloden i oktober.

Tim Petersen er direktør og ejer af firmaet Snaptun Fisk, der opdrætter regnbueørreder.

Under stormen rev seks bure med regnbueørred sig løs. Tim Petersen vurderer ifølge TV2 Øst, at skaderne og den tabte fortjeneste beløber sig til et sted mellem seks og otte millioner kroner.

Udover de bure, som stormen rev væk, så har de resterende bure taget så meget skade, at Tim Petersen vurderer, at hele anlægget skal skiftes.

Havruget ligger i farvandet Grønsund nær Bogø.

Efter burene rev sig løs, og fiskene slap ud, blev lystfiskere fra hele landet opfordret til at pakke fiskestangen og tage til Grønsund for at hjælpe med at fange de mange regnbueørreder.

Tim Petersen fortæller til TV 2, at forsikringsselskabet kun dækker en lille del af skaderne på burene. Det skyldes blandt andet, at der ifølge Naturskaderådet ikke var en officiel stormflod i Grønsund.

