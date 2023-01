Lyt til artiklen

Lennart Axelsen havde én tanke i hovedet, da de to eksplosioner havde lydt:

Er min kone uskadt?

Det fandt han hurtigt ud af, at hun var, og så gik jagten ellers ind.

Jagten på den person, der havde affyret den raket, som netop var eksploderet på ægteparrets terrasse.

Ti minutter forinden var Lennart og konen Mette, der bor på en villavej i Middelfart, nemlig gået ud på deres terrasse for at se fyrværkeri lidt over midnat efter en lang nytårsaften.

Dér nåede de at stå i ti minutter, før Lennart bemærkede noget besynderligt.

»Jeg kan huske, at jeg hører lyden af det, jeg vurderer som en stor raket. Men jeg kan ikke se gløden fra den, så det undrer mig. Derfor står jeg og scanner efter den. Og så kommer den pludselig,« fortæller Lennart Axelsen og fortsætter:

»Jeg ser, den kommer flyvende over hækken og mod os. Jeg har et splitsekund, hvor jeg når at lave en bevægelse, og så springer den ellers lige mellem os.«

Raketten forårsager først én eksplosion, før den et splitsekund senere endnu en gang giver et stort brag.

Skæbnen ville, at Lennart rent faktisk arbejder med at teste fyrværkeri, så i situationen bar han en speciel, brandhæmmende dragt.

»Der skete os jo heldigvis ikke noget, andet end at jeg dagen efter havde nedsat hørelse. I dag har jeg bare lidt ondt i ørerne. Men hvis jeg ikke havde flyttet mig, havde den nok ramt mig i maven,« siger han.

Lennart løb ud for at finde den person, der havde affyret raketten, men det lykkedes ikke.

Til gengæld mødte han utallige mennesker på vejen, der også havde undret sig over den vildfarne raket.

Og det efterlader Lennart med ét altoverskyggende budskab.

»Jeg vælger at tro, det er et uheld, for der kan forhåbentlig ikke være nogen, der gør det med vilje. Men,« siger Lennart og uddyber:

»Man kan jo godt se, hvis en raket er på afveje, og når den eksploderer ved jorden. Og så synes jeg, man har et ansvar for at følge op på det. Tjekke, om der er sket skade eller noget. Det havde jeg gjort, og det synes jeg, at man har et ansvar for.«