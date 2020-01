Blod på trynen, sår på ryggen og dunkende hjerte.

Antallet af danske grise, der i lastvogne køres ud af landet til opfedning og efterfølgende slagtning, er eksploderet. Og helt ny rapport viser, at kontrollen med transporten er utilfredsstillende.

Spørgsmålet er, hvordan transporten ud af Danmark er for de knap ti millioner smågrise?

B.T. kan nu vise videoer og billeder af to lastvogne på tysk motorvej.

Så voldsom er stigningen i grise sendt på langfart Her er overblikket over, hvor mange grise, der hver år sendes til udlandet for opfedning og slagtning. Og transporten af de levende griser er over otte timer. 2018: 9.580.449 2017: 9.361.333 2016: 8.035.338 2015: 6.850.259 2014: 6.076.923 2013: 5.146.518 2012: 4.874.497 2011: 3.567.669 2010: 3.029.758 2009: 2.873.765​ 2008: 2.277.889 Kilde: Tal fra Rigsrevisionen

Og to ting ses klart begge steder.

Grisene er placeret i fire lag.

Og hvert lag er tætpakkede.

Det er tydeligt, at de små grise er så mast sammen, at de træder på hinanden og derfor får skræmmer, sår og andre skader under transporterne.

Denne lastvogn med polske nummerplader er på vej fra Padborg i Sønderjylland med danske smågrise til Polen. Her skal de opfedes og efterfølgende slagtes. Som det kan ses er grisene tæt pakkede i fire lag. Billedet er taget 23. oktober 2018, hvor chaufføren holder på rasteplads til tysk motorvej.

I et billede taget af grisene på et af de fire lag i anhængeren til lastvogn med polske nummerplader viser blod på trynen af en gris.

Billede af danske smågrise under 12 uger på vej til opfedning og slagtning. Billedet er taget mens en lastvogn med polske nummerplader på vej fra Padborg i Sønderjylland til Polen, holder stille på rasteplads på en tysk motorvej den 23. oktober 2018.

I en lastbil med tyske nummerplader, og ligedels fire lag tætpakkede med danske smågrise, er situationen den samme.

Her ses billede af tysk lastvogn, der kører med danske grise. Helt konkret hentede lastvognen grisene i Kolding den 17. oktober 2018 kl. 9 om morgenen. Kl. 19 om aftenen ankom de til svinefarm i Oldenburg i den nordlige del af Tyskland. Altså tog transporten af smågrisene ti timer.

De små grise er mast sammen for at få så mange som muligt med i lastvognen.

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018.

Dyrelægen Ditte Erichsen mener, at videoer og billeder fra de to lastvogne tegner generelt billede af transporten af grise.

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018.

»Det her er efter min mening og mangeårige erfaring et realistisk billede af, hvordan grisene på svinetransporter til f.eks. Polen er læsset,« siger Ditte Erichsen, der nu er hos Dyrenes Beskyttelse, men i 14 år har været ansat hos Fødevarestyrelsen.

Dermed har hun et indgående kendskab til transporten af danske smågrise til udlandet.

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018.

I en helt ny redegørelse fra Rigsrevisonen om kontrollen af disse transporter af griser er meldingen helt klar.

Billede taget af de danske smågrise på et af de fire lag på anhængeren til lastbil med tyske nummerplader den 17. oktober 2018.

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret, at der er gennemført en effektiv kontrol af lange grisetransporter fra netop 2008 til 2018, hvor antallet af grise sendt til udlandet, er steget massivt.

Kritik af kontrollen af transporter af grise Her er de to væsentligste konklusioner i redegørelsen fra Rigsrevisionen: • Miljø- og Fødevareministeriet har udført de typer af kontroller, som ministeriet skal. • Stikprøvekontrollerne er ikke tilpasset udviklingen i antallet af grisetransporter og er heller ikke planlagt risikobaseret. Det finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. • Miljø- og Fødevareministeriet har ikke gjort brug af alle sine sanktionsmuligheder, og ministeriet har ikke sikret, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, er blevet sanktioneret effektivt. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Efter at have set redegørelsen kommer Folketingets Statsrevisorer med denne kritik: • Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriets kontrol af lange grisetransporter i perioden 2008-2018 har været ineffektiv. Derved er der risiko for, at grisene kan være kommet til skade eller er blevet påført lidelser under transporten. • Statsrevisorerne kritiserer, at transportører, der gentagne gange forbryder sig mod reglerne, ikke er blevet sanktioneret effektivt. • Statsrevisorerne forventer, at Miljø- og Fødevareministeriet vil gøre brug af alle sine sanktionsmuligheder fremadrettet. Kilde: Rigsrevisionen og Statsrevisorerne

Det er Folketingets Statsrevisorer, der har bedt Rigsrevisionen undersøge sagen.

Og deres formelle reaktion, er helt klar.

»Da Statsrevisorerne bad Rigsrevisionen om at undersøge Miljø- og Fødevareministeriets kontrol med dyretransporter og sanktionering af overtrædelser, havde vi en formodning om, at kontrollen ikke var så effektiv, som den burde være. Det har vi desværre fået bekræftet,« lyder det fra Statsrevisorerne, der kalder det afgørende for dyrevelfæden, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, om dyrene er egnede til transport.

»Og det er afgørende for branchen og for retsfølelsen, at transportører, der gentagne gange ikke overholder reglerne, sanktioneres hårdt,« slutter Statsrevisorerne.