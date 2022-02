Mange kan formentlig genkende, at øredråber ikke er det sjoveste.

Og det samme kan en af grisene i Odense Zoo.

Grisen, som kan ses i videoen øverst i artiklen, flytter sig nemlig gang på gang, når dyrepasseren nærmer sig med øredråberne.

»Den har gået et stykke tid og tiltet med hovedet. Det virkede til, at der var noget, der irriterede den,« siger Frederik Jensen, der er dyrepasserelev i Odense Zoo, og fortsætter:

»Vi har forsøgt at lyse den ind i øret, og det virker til, at der er et sår. Så er der nok gået en form for betændelse i. Der er noget snasket derinde.«

Derfor forsøger dyrepasser-eleven at give grisen nogle øredråber.

»Hvis det nu gør ondt eller klør, så lindrer det det lidt,« siger han.

Men grisen formår at rykke sig og hviner hver gang, at dyrepassereleven nærmer sig med øredråberne.

»Grisene er ikke så glade for at blive taget fat i, så vi kan ikke komme helt ind og se, hvad det skulle være.«

Men til sidst må grisen give op. Øredråberne bliver sprøjtet ind i øret på den sorte gris.

»Så vi satser på, at det her hjælper,« siger Frederik Jensen afslutningsvis.