De ser på flodheste i den sydafrikanske Olifant-flod. De bader i Det Indiske Ocean og nyder solen på en bådtur ud for Mozambiques kyst.

Tre personer sigtet for hæleri var sammen med den efterlyste Britta Nielsen på eksklusive ferier i Afrika. Det hele er fanget på video, som B.T. er kommet i besiddelse af. Og turene var ikke billige.

Ifølge en kilde, som var med på turen, blev der både sejlet på vandscootere og bestilt udflugter med dybhavsfiskeri, da Britta Nielsen og de hælerisigtede slog sig løs i Mozambique.

Og sådan var det altid, når Britta Nielsen og de sigtede skulle more sig.

»De købte alle de ture, man kunne,« siger kilden, som B.T. kender identiteten på.

De nye oplysninger kommer, netop som bagmandspolitiet og Kammeradvokaten er i gang med at opstøve, hvor den internationalt efterlyste kvinde kan have brugt de millioner, hun er mistænkt for at have svindlet sig til.

Som afdelingsleder og betroet medarbejder i Socialstyrelsen er Britta Nielsen mistænkt for igennem 16 år at svindle sig til 111 millioner kroner, der skulle være gået til samfundets mest udsatte borgere.

Samtidig er tre personer sigtet for hæleri i sagen.

TIP B.T. Ved du noget om sagen? Skriv til journalist Jacob Friberg på jani@bt.dk

Eftersom retten har nedlagt forbud mod at nævne de sigtedes navne, kan B.T. ikke beskrive deres præcise tilknytning til Britta Nielsen.

B.T. har spurgt advokaterne til de tre sigtede, om de sigtede har modtaget noget af værdi af den 64-årige Britta Nielsen. Ingen af de tre sigtedes advokater har ønsket at udtale sig om sagen.

Ferieturen på blandt andet Olifant-floden i Sydafrika foregik i juli 2006, mens turen til Mozambique på den østafrikanske kyst var i slutningen af samme år. Det år udbetalte Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet 4,7 millioner kroner til sig selv.

Britta ville ikke fotograferes

En videooptagelse fanger Britta Nielsen og de tre sigtede på samme båd, der har lagt fra land i Mozambique og er på vej ud i Det Indiske Ocean. På et andet klip morer de sigtede sig i bølgerne, mens Britta Nielsen filmer dem fra stranden.

Optagelserne er uhyre sjældne, da Britta Nielsen ifølge flere kilder nærmest aldrig lod sig fotografere.

»Hun undskyldte sig altid med sin vægt og sagde, at hun ikke var fotogen,« siger en kilde, som var med på turen, og som B.T. kender identiteten på.

Luksusferier er langtfra det eneste, Britta Nielsen har brugt penge på i Afrika.

Som B.T. i sidste uge kunne fortælle, var to af de sigtede med, da Britta Nielsen ifølge en diamanthandler i maj 2012 trådte ind i hans butik i Sydafrika.

»De købte diamanter, ringe, armbånd og halskæder,« har diamanthandleren forklaret til B.T.

»Vi kan se, at beløbet betalt med kreditkort var 520.000 sydafrikanske rand,« fortalte han. Med den gældende valutakurs i maj 2012 svarede det til 375.600 kroner.

Som B.T. tidligere har beskrevet, har Britta Nielsen desuden købt sig ind i danskerkolonien Dannevirke, hvor hun har opført et luksuriøst hus.

Hun blev 22. august 2006 registreret i selskabet bag Dannevirke, viser dokumenter fra et sydafrikansk erhvervsregister.

Her er indgangen til den grund, hvor Britta Nielsen ejer et hus i Sydafrika tæt på den verdenskendte Kruger National Park. Vis mere Her er indgangen til den grund, hvor Britta Nielsen ejer et hus i Sydafrika tæt på den verdenskendte Kruger National Park.

Flere naboer fortæller til B.T., at alt var dyrere og mere eksklusivt hos Britta. Ifølge en nabo fik hun et pengeskab indbygget i gulvet i et soveværelse.

Der var gartner året rundt, ligesom der blev indkøbt dyre luksusbiler af mærket Land Rover og Range Rover.

I nærheden af Britta Nielsens hus ejer en af de tre sigtede desuden to stykker land på i alt 42 hektar, svarende til knap 60 fodboldbaner. De to grunde har ifølge de officielle registre en værdi på 849.000 sydafrikanske rand, svarende til 376.446 kroner.

Men den reelle værdi er langt højere, da lignende landstykker i området ofte handles til over en million kroner, især fordi den verdensberømte Kruger National Park ligger i nærheden.

Kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der står for at opspore og skrabe de mange forsvundne millioner sammen, har tidligere bekræftet, at han har Britta Nielsens værdier i Sydafrika i kikkerten.

Hun er fortsat internationalt efterlyst af Interpol.