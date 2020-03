Det her er ugen, vi kommer til at tale om, når vi spørger hinanden om 10 år: » Hvor var du i marts 2020?«

»Hvor var du, da supermarkederne blev rippet for mad og toiletpapir? Hvor var du, da Dronningen talte?«

Der er kun gået lidt over en uge, siden vi en sen onsdag aften kunne tænde for fjernsynet og internettets liveblogs for at se, at det nu ville gå stærkt i Danmark.

I videoen over artiklen kan du se ugens vildeste billeder og øjeblikke komprimeret på fem minutter.

Mange supermarkeder over hele landet blev stormet af mennesker kort tid efter Mette Frederiksens tale 11.03.2020. Foto: Dalius Baranauskas Vis mere Mange supermarkeder over hele landet blev stormet af mennesker kort tid efter Mette Frederiksens tale 11.03.2020. Foto: Dalius Baranauskas

Der er masser af øjeblikke at tage fra, for coronavirussen udviklede sig eksplosivt herhjemme. Det samme gjorde udmeldingerne fra spejlsalen i Statsministeriet.

»Vi lukker ned for al unødvendig aktivitet,« lød det først fra statsminister Mette Frederiksen.

Børn i alle institutioner blev sendt hjem. Det samme med offentligt ansatte. Det private blev opfordret til at følge trop.

Danmark lå øde.

Nørreport efter regeringen lukkede landet ned. Vis mere Nørreport efter regeringen lukkede landet ned.

Det meste i hvert fald.

For mens udviklingen af coronasmitten stadig fortsatte, så fortsatte flere danskere med at ses.

»Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst.«

En verbal kindhest og direkte opfordring til hele befolkningen om at tage sig sammen sendt afsted fra Dronningen af Danmark. Den kom som direkte forlængelse af hendes opfordring til at blive indenfor, mens coronavirussen raser i Danmark.

Dronningen sendte en opsang til nationen tirsdag 17.03.2020 Vis mere Dronningen sendte en opsang til nationen tirsdag 17.03.2020

Det sker sjældent, vi ser hende tale til nationen. Foruden nytårstalerne er det faktisk ikke set, at en dansk monark har talt til nationen på den måde, siden befrielsen i 1945.

Men det virker alligevel som en naturlig del af den uge, Danmark netop har været igennem.

Nu ligger Danmark øde. Forsamlet i villaer og lejligheder. Men herfra pibler nye fællesskaber frem fra altaner og sociale medier.

For i dag står Danmark sammen. Hver for sig.