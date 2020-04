Det er nok et spørgsmål, som du allerede har stillet dig selv mange gange.

Hvordan kommer det til at føles, når det igen er acceptabelt at kysse og kramme, spise på din favoritrestaurant eller holde et brag af en 30 års-fødselsdagsfest?

Jeg kan ikke give dig svaret her, men jeg kan prøve at vise dig, hvordan det ser ud, når en by bliver åbnet op efter 76 dages corona-lockdown.

Vi skal en tur til kinesiske Wuhan.

Det var her, at et traditionelt kinesisk madmarked med flagermus, slanger og andre eksotiske dyr blev det første ufrivillige epicentret for coronavirussen, der senere spredte sig til resten af verdenen og i dag har lukket voldsomt mange samfund - herunder Danmarks - ned.

Og netop derfor var det også byen Wuhan, der som den første i verden gik i decideret undtagelsestilstand, da myndighederne den 23. januar besluttede, at mere eller mindre samtlige 11 millioner borgere skulle isolere sig for at inddæmme virussen, der på det tidspunkt spredte sig med hastig fart.

Byen blev lukket fuldstændig ned, og det var kun tilladt for én person at forlade hjemmet hver 72. time for at hente mad og/eller medicin.

Men onsdag kom forløsningen så.

Byen blev åbnet op igen, og på billederne kan man tydeligt se, at det var en stor forløsning for de mange millioner kinesere.

Tag for eksempel disse tre mænd, der benyttede friheden til at gøre det, så mange asiater har en stærk tradition for:

At sætte sig ved et bord på fortovet og spise en godt måltid sammen.

Men eat and drink in the street after the lockdown was lifted, in Wuhan, China, 08 April 2020.

Foto: ROMAN PILIPEY

Et andet sigende billedet blev taget i Tianhe Lufthavn i Wuhan, hvor en stor gruppe sygeplejersker krammede medicinsk personale efter de mange hårde måneder i byen.

Sygeplejerske krammer medicinsk personale i lufthavnen Foto: HECTOR RETAMAL

Billedet af sygeplejerskerne blev taget i lufthavnen i forbindelse med, at rejseforbuddet blev ophævet, og det fik samtidig også borgerne til at valfarte til togstationen i Wuhan.

Myndighederne har skønnet, at lidt over 50.000 tog ud af byen onsdag, og her kan man også se, hvor tæt folk sidder på togstationen, selvom byen netop har været lukket på grund af coronavirussen.

Billede fra Hankou Railway Station Foto: STRINGER

Wuhan-borgerne fylder altså gaderne, togstationerne og lufthavnen, men enkelte steder er der pludselig blevet mere tomt de seneste uger.

Da coronavirussen for alvor havde fået tag i Wuhan, blev der bygget flere akutte hospitaler, og som billedet nedenfor viser, står flere af dem nu fuldkommen tomme.

Foto: ROMAN PILIPEY

Fra officielt hold har de kinesiske myndigheder oplyst til omverdenen, at i alt cirka 2.500 personer er døde af coronavirus i Wuhan.

Dét tal er milevidt fra de tal, som vi siden har set i Italien, Spanien, Frankrig og mange andre lande.

Og der er da også flere medier og personer, der har udtrykt deres skepsis i forhold til det relativt beskedne dødstal i coronavirussens første epicenter, men det kan du læse meget mere om på bt.dk på lørdag.

Samlet set er næsten 94.000 døde af coronavirus i hele verdenen.