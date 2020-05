Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person. Hvis kunderne står op, fordobles kravet.

Sådan lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet, der har præsenteret de nye retningslinjer.

18. maj kan ovennævnte steder nemlig begynde at holde åbent igen, og retningslinjerne glæder Erhvervsminister Simon Kollerup (S):

»Jeg er glad for, at det nu igen bliver muligt at gå ud og nyde en god middag eller få en kop kaffe eller øl med en ven ved stambordet. Det ved jeg, der er mange, der har savnet. Og jeg ved også, at restauranterne og caféerne står på spring for at byde deres gæster velkommen tilbage.«

Alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende må heller ikke gennemføre aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek.

Eksempelvis må der ikke laves dansegulv, hvor afstanden på mindst en meter mellem selskaberne ikke kan opretholdes.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med branchen og sundhedsmyndighederne.

