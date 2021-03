I 2,5 måned har frisørerne haft lukket, og det begynder at være tydeligt i gadebilledet, der er præget af viltre krøller og langt pandehår.

Men indtil videre er det altså kun på Bornholm, at frisørerne har fået lov til at genåbne, og vi må derfor indstille os på, at det bliver (endnu) værre, før det bliver bedre.

Det fremgår dog tydeligt af de sjove læserbilleder, B.T. har modtaget, at mange allerede kæmper med at tæmme hårpragten.

»Min kæreste siger, jeg ligner en vildmand«

Privatfoto Vis mere Privatfoto

Michael Hübert Knudsen, 40 år

»Jeg er blevet afhængig af hue eller kasket,« fortæller Michael fra Vejle, der ligesom størstedelen af danskerne har undværet en frisør siden før jul.

»Min kæreste siger, jeg ligner en vildmand, og det er jo temmelig træls med sådan en manke, nu, hvor solen begynder at varme.«

»Jeg har klippet mig selv«

Trine Hansen, 51 år

»Det bliver værre og værre,« griner Trine Hansen, der har måttet ty til saksen selv.

»Normalt bliver jeg klippet hver sjette uge, men det kan jo ikke lade sig gøre, og jeg sender jævnligt billeder til min frisør, så hun kan følge med i, hvad der venter hende, når hun kan åbne igen,« fortæller Trine Hansen, der oprindeligt er fra Norge, og som bor i København.

Hendes krøller blev så viltre, at hun selv har klippet dem, men helt godt er det ikke.

»Jeg kan også se, at mit hår er blevet gråt, det vidste jeg ikke, for jeg plejer at blive farvet, men sådan er det jo. Jeg glæder mig i hvert fald til, frisørerne åbner igen,« siger hun.

»Nu lader jeg bare håret flyve«

Privatfoto Vis mere Privatfoto

Mikkel Højgaard Nielsen, 42 år



»Jeg har mere eller mindre droppet voksen og lader håret flyve til alle sider. Så det er enten troldehår eller tilbageslik,« fortæller Mikkel Højgaard Nielsen fra Aarhus.

»Nu er overvejelsen, om alt håret skal af, for jeg kan ikke længere løbe fra mine høje tindinger og begyndende måne, men det er også et stort skridt at skulle have det helt af,« siger Mikkel Højgaard Nielsen, der også fortæller, at han generelt er blevet mere ligeglad med, hvordan håret sidder.

»Jeg begynder at føle, jeg ser lidt uskarp ud«

Privatfoto Vis mere Privatfoto

Claus Østerlin, 31 år



»Jeg er sund og rask, så på den måde lider jeg ikke med håret, men jeg begynder da at føle, jeg ser lidt uskarp ud,« siger Claus Østerlin.

»Pandehåret er tit i vejen, og jeg har forsøgt at booke tid hos frisøren, men den måtte aflyses, da nedlukningen blev forlænget, så nu afventer jeg regeringens genåbningsplan.«

»Det ser frygteligt ud, jeg overvejer en trimmer«

Privatfoto Vis mere Privatfoto

Toni Bach, 44 år

»Mit nuværende hår ser frygteligt ud, og jeg overvejer faktisk at tage en trimmer og klippe det selv,« fortæller Toni Bach.



»Det er ikke let pludselig at være udstyret med hjelmhår, der har naturkrøl og striber.«

»Man skal jo elske sig selv, som man er«

Privatfoto Vis mere Privatfoto



Nicholas Øland, 22 år

»Jeg er ikke blevet klippet, siden frisørerne lukkede ned sidst, og det kan bestemt ses, men hey. Man skal elske sig selv, som man er.«

I detailhandlen mærker de også, at danskerne i stigende grad forsøger at få styr på manken selv og komme grå hår og udgroninger til livs.

»På hårfarve alene er vores salg godt 30 % højere end normalt her i årets første to måneder,« siger kommunikationschef i Matas Klaus Fridorf.

»Det startede stille og roligt op mod jul, og efter nytår har det taget fart. Vi ligger i gennemsnit 80 % over normalen i salget af hårfarve,« fortæller kommunikationschef i Coop Lars Aarup.