SMS-beskeder rejser nu mistanke om vennetjenester mellem den tidligere borgmester i København Anna Mee Allerslev og Jan Elving, ejer af Øens Murerfirma, der samarbejder med kommunen.

SMS'erne afslører, hvordan Allerslev får en kommunaldirektør til at blande sig i en sag, hvor Jan Elving har millioner af kroner på spil.

Allerslev spørger i korrespondancen kommunaldirektør Torben Gleesborg om 'alt er ok' med en ingeniørrapport, der skal gøre det muligt for Jan Elving at afholde koncerter med tusindvis af gæster på sin grund på Amager, selv om den ligger tæt på Benzinøen, hvor store brændstoftanke udgør eksplosionsfare. Kommunaldirektøren undersøger sagen og vender tilbage med svar.

Allerslev stiller spørgsmålene et halvt år efter, at Jan Elvings firma har renoveret borgmesterens lejlighed for 1,8 millioner kroner.

Med det samlede billede af Allerslevs forhold til Jan Elving mener professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen, at Allerslev misbruger sin magtposition.

Fakta Det spørger Anna Mee om Øens Murerfirmas ejer Jan Elving har en 60.000 m2 stor industrigrund på Amager kaldet Kløverparken, som han har købt for 150 millioner kroner. Her har Elving ombygget en gammel fabrik til koncertstedet TAP1 med plads til flere tusinde gæster. Problemet er, at grunden ligger tæt på Benzinøen, hvor der oplagres brændstof i store tanke, hvilket kan udgøre eksplosionsfare. Så hvis kommunen skulle godkende, at Øens Murerfirmas grund kan bruges til koncerter, skulle det først godkendes i et tillæg til lokalplanen. Anna Mee Allerslev satte ifølge SMS’erne Øens Murerfirma i forbindelse med ingeniørfirmaets Rambølls direktør. Rambøll lavede derefter en rapport om de mulige konsekvenser ved, at eksempelvis en benzinsky fra Benzinøen eksploderer. Rapporten blev afleveret til Teknikforvaltningen. Selv om Anna Mee var borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, havde hun en interesse for Øens Murerfirmas sag i Teknikforvaltningen. 8. juni 2017 skrev Allerslev til forvaltningsdirektør Torben Gleesborg og spurgte, om alt var ok med rapporten. Derefter gik direktøren ind i sagen, og Allerslev skrev 'Mange tak'. Se SMS'erne, som B.T. er kommet i besiddelse af, her:

»Det er en vennetjeneste, det er misbrug af en magtposition som borgmester, og det er et udtryk for en korrupt tankegang. Desuden får hun særbehandling, for almindelige borgere ville aldrig kunne få samme hurtige sagsbehandling på SMS,« siger Kurt Klaudi Klausen.

Afsløringen er blot den seneste i rækken i et langt efterspil, siden Anna Mee Allerslev gik af som beskæftigelses- og integrationsborgmester 25. oktober 2017.

Efter hendes afgang krævede Folketingets Ombudsmand en redegørelse om Allerslevs habilitet og relation til Jan Elving.

Københavns Kommune har fået udarbejdet tre advokatundersøgelser om sagen, efter B.T. kunne afdække, at de første to var mangelfulde og fejlfyldte. Sagen er stadig aktuel, fordi rapporterne nu vurderes af ombudsmanden.

Da Allerslev i juni 2017 skrev SMS'erne til embedsværket angående Øens Murerfirma, havde firmaet og Jan Elving stadig penge til gode hos Anna Mee Allerslev.

Helt konkret manglede hun at betale en regning for byggestyring på 142.732 kroner eksklusiv moms. Regningen blev dog reduceret med 77.500 kroner. Anna Mee Allerslev har forklaret, at prisnedslaget skyldtes forsinkelse af byggeriet og nogle opmålingsfejl i et badeværelse.

Men i den seneste advokatrapport konkluderer revisorer fra KPMG, at der ikke er dokumentation for hverken forsinkelsen eller opmålingsfejlene. Dermed er der ikke grundlag for prisnedslaget.

Allerslev betalte regningen 3. oktober 2017, viser et kontoudtog, som B.T. har fået aktindsigt i. Det er syv og en halv måned efter, at al anden afregning fra renoveringen var afsluttet.

Kurt Klaudi Klausen mener, den tætte økonomiske forbindelse er problematisk:

»I dag kan man også stille spørgsmålstegn ved hendes motiver, og om der var personlig økonomisk berigelse forbundet med det,« siger han.

Har før blandet sig

Selv om SMS’erne ikke indgår i advokatundersøgelserne og aldrig er beskrevet før, så mener Anna Mee Allerslevs advokat, at sagen allerede er beskrevet.

»Det er en gammel historie, der for længst er oplyst, behandlet og konkluderet på,« skriver Allerslevs advokat Bjarke Vejby i en mail. Allerslev vil ikke stille op til interview.

SMS'erne er ikke den eneste gang, at den daværende borgmester har kontaktet Torben Gleesborg for at få hjælp.

Sidste år afslørede B.T., at Anna Mee Allerslev i oktober 2016 spurgte forvaltningsdirektøren, om han kunne hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse, som firmaet manglede til at ombygge fabrikken.

Samme dag som historien var på forsiden af B.T., valgte Allerslev at trække sig som borgmester. Tidligere havde hendes gratis lån af Rådhushallen til sit bryllup og et lån af murerfirmaets kantine til Allerslevs 30-års fødselsdag været afdækket.

Da Allerslev gik af, fortalte hun, at Øens Murerfirma havde lavet murerarbejde i to badeværelser i hendes lejlighed.

Men senere kunne B.T. afsløre, at murerfirmaet stod for totalrenoveringen af den 236 kvadratmeter store lejlighed til 1,8 mio. kr., hvor firmaets byggeledere, tilbudsberegner og ejer styrede 12 involverede håndværkervirksomheder, og hvor firmaet desuden stod for at fjerne bærende vægge, fjerne gulv, lave nye døråbninger og pudsreparationer. Samt arbejdet på to badeværelser, som Allerslev selv nævnte.

Anna Mee Allerslev har også benyttet Torben Gleesborg til at få personlig sagsbehandling på SMS, fordi hun havde bøvl med at få godkendt et altanprojekt i den ejendom på Østerbrogade i København, hvor hun bor.