Hun hyldes. Har et smil på læben.

Det er 30. januar 2015, og afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen betragter de overrakte blomster, mens klapsalverne i rummet hylder både hende og andre ansatte i politiet.

Også direktørerne for firmaet Coor, Jørgen Utzon og Claus Fibiger, modtager applaus.

Halvandet år senere i juni 2016 begynder B.T. at afdække Bettina Jensens vennetjenester og lovbrud, og nu venter en retssag, hvor hun risikerer flere års fængsel for at modtage bestikkelse.

Tilbage til ceremonien i 2015: Hovedpersonerne bag en historisk udliciteringsaftale mellem Rigspolitiet og Coor har netop modtaget den store erhvervspris Driftsherreprisen 2014 og 100.000 kroner.

Nu risikerer de, at prisen bliver taget fra dem.

»Hvis der beviseligt har været urent trav i udbuddet, og forudsætningen for prisen er forkert, så er vi klar til at tage prisen fra Coor og Rigspolitiet. Så er den blevet givet på falske forudsætninger,« siger Laura Lindahl, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Facilities Management (DFM), der sammen med Boligfonden Kuben stod bag uddelingen i 2015.

Reaktionen kommer i kølvandet på B.T.s afdækning af lovbrud og urent trav i forbindelse med aftalen i 2012 mellem Rigspolitiet og Coor, der siden er blevet til en milliardindtægt for det svenske firma.

Som afdækket i B.T. kom aftalen blandt andet i stand på baggrund af et ulovligt møde på Hotel Scandic i Glostrup i januar 2012, hvor udbuddet ifølge en tidligere embedsmand i Rigspolitiet blev skræddersyet til Coor, så firmaet kunne vinde udbuddet. Det er ikke tilladt at holde hemmelige møder under en udbudsproces.

På mødet deltog udover Bettina Jensen angiveligt også Coor-direktørerne Jørgen Utzon og Claus Fibiger.

Coor vandt efterfølgende ordren, og da aftalen trådte i kraft i september 2012, overførte Rigspolitiet 14,2 millioner kroner til Coor for ydelser, hvor der mangler dokumentation for, hvad Coor helt konkret leverede for de mange penge.

Samtidig viser dokumenter også, at Coor-direktør Jørgen Utzon inviterede Bettina Jensen på Michelin-restaurant og tilbød hende 'off the record-samtaler'.

Både Coors og Rigspolitiets ageren er ifølge Laura Lindahl kritisabel.

»Vi følger denne her sag meget tæt. De her priser bliver givet til firmaer og kunder, som er rollemodeller, og så kan vi selvfølgelig ikke tolerere ulovligheder,« siger hun.

DFM har allerede taget kontakt til Coor for at få en forklaring.

Driftsherreprisen er ikke den eneste gang, Bettina Jensen er blevet hyldet for sine evner som leder. I 2004 modtog hun som indkøbsdirektør i DR Dansk Erhvervs E-handelspris som 'bedste offentlige indkøber'.

Dansk Erhverv har ingen kommentarer til sagen, så længe der ikke er faldet dom i bestikkelsessagen.

Bettina Jensen er tiltalt, fordi Statsadvokaten mener, at hun modtog godt 800.000 kroner af sin konsulentveninde Mariann Færø, samtidig med at Bettina Jensen hyrede Færø for 10,5 millioner kroner til opgaver i Rigspolitiet.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår retssagen skal køre.

Sagens udfald kan også få konsekvenser for en anden hæder til Bettina Jensen. Hun modtog i juni 2014 Dannebrogordenen af dronning Margrethe. En begivenhed, som blev foreviget af en fotograf fra Berlingske foran Amalienborg.

Kongehuset oplyser til B.T., at der først bliver taget stilling til en eventuel fratagelse af en orden, når der er faldet dom. Desuden oplyses det – i generelle vendinger – at en person først fratages en orden, hvis vedkommende er dømt i en straffesag, og der er tale om frihedsstraf, det vil sige ubetinget fængsel.

Statsadvokaten kræver fængselsstraf til Bettina Jensen, og ender det i en dom, finder kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen det »overvejende sandsynligt«, at hoffet vil bede hende om at aflevere ordenen.

»Ved at modtage en orden forpligter man sig til at være en god samfundsborger, og derfor vil Kongehuset være nødt til at reagerede på en eventuel dom for bestikkelse,« siger Sebastian Olden-Jørgensen.

»Ordenen symboliserer en nærhed til tronen, hvilket betyder, at man er ordentlig og ikke sætter personlig gunst over almindelig hæderlighed. I den sammenhæng er bestikkelse meget alvorligt. Det taler også for en fratagelse, at der har været meget offentlig opmærksomhed på sagen,« siger han.

Coors direktør Jørgen Utzon skriver i et svar til B.T.:

»Vi var og er glade for prisen fra 2014, som markerede et succesfuldt partnerskab mellem det offentlige og det private. Vi har stadig et fortrinligt samarbejde med Rigspolitiet.«

Claus Fibiger, Bettina Jensen og Rigspolitiet har ingen kommentarer.

Coor har frem til 2025 ansvaret for kantinedrift, bygningsvedligeholdelse og rengøring i politiet.