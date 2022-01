Hvis ikke der bliver gjort noget, kan der om op mod 20 år opstå nogle store udfordringer.

Det står ikke skrevet direkte sort på hvidt, men det er essensen i den pressemeddelelse, som Aalborg Kommune tirsdag morgen har udsendt på baggrund af forudsigelser.

Dem vender vi tilbage til – vi begynder med pressemeddelelsen.

I den oplyser kommunen, at arbejdet med at kystsikre området omkring havnen nu indledes. Fire teams er således blevet udvalgt til en konkurrence, der skal ende med en vinder.

Processen Processen kort fortalt Februar - april 2022: Arkitektkonkurrence - fase 1.

April/maj 2022: To projekter udvælges til at gå videre og projekterne præsenteres på et borgermøde.

Maj - august 2022: Arkitektkonkurrence fase 2.

August/september 2022: Offentliggørelse af vinder.

De fire prækvalificerede teams C.F.Møller / Deltares / RAW Mobility / Arki_lab / EKJ

JAJA / Hasløv & Kjærsgaard / Niras

Sweco / LYTT Architecture

WSP / Schønherr Kilde: Aalborg Kommune.

»Hvert team skal udarbejde en helhedsplan med forslag til, hvordan en klimatilpasning integreres i området. Konkurrencens opdrag lægger vægt på at Vestbyens varierende karakter med både rekreative og maritime funktioner bibeholdes,« udtaler rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen (V).

Problemet er nemlig det, at vandstanden i Limfjorden stiger, hvilket ofte skaber oversvømmelse i Vestbyen.

De føromtalte forudsigelser siger, at flere gader vil blive oversvømmet om op til 20 år, hvis der ikke bliver gjort noget ved problemet.

Det viser nedenstående billede.

Aalborg Kommune forudsigelse af, hvordan vandstanden uden indgreb vil påvirke havnefronten. Foto: Aalborg Kommune

Mere præcist handler klimasikringen om området fra Limfjordsbroen ud til de åbne arealer vest for Skudehavnen.

For at kystsikre stedet har kommunen derfor startet konkurrencen, hvor de deltagende arkitekter skal arbejde på en løsning til problemet.

Det er forventningen, at der bliver udpeget en vinder i september 2022.