Torsdag var sidste chance for en bytur inden restriktionerne rammer, og en nedlukning af nattelivet igen træder i kraft.

Og det har man i den grad kunne mærke i København.

På trods af opfordringen om at begrænse smitten, så afslører et blik rundt omkring i Københavns gader, at mange skulle have det sidste ud af nattelivet.

Blandt andet har der været godt gang i den på Vesterbrogade, hvor flere har stået klar til at få det sidste ud af dansegulv, diskolys og drinks.

Vesterbrogade i København. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vesterbrogade i København. Foto: Presse-fotos.dk

Også på Vestergade og Nørregade har der været fuld fart på. Blandt andet foran natklubben Rumors har der været lange køer, hvor mange stod klar til at feste til den lyse morgen.

Vestergade i København. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Vestergade i København. Foto: Presse-fotos.dk

Det samme gør sig gældende på LA Tequila Bar og natklubben ARCH.

Foto: Jens Nørgaard Larsen / Byrd Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen / Byrd

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Men taget den nuværende smittesituation i betragtning og forsøget på at bremse smitten, så har det ikke været en god idé at feste igennem en sidste gang, inden nattelivet for alvor lukker fredag.

»Det kan godt være, at man overholder lovens bogstaver ved at gå i byen en sidste gang, men det er ikke i lovens ånd,« fortalte Hans jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet torsdag til B.T.

Samme melding kom fra Niels Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut.

»Vi ved erfaringsmæssigt, at nattelivet er en betydelig smittekilde. Det at man står tæt sammen på diskoteker eller andre steder, det udgør en meget væsentlig smitterisiko, og mange af de mennesker, der kommer i nattelivet, har kun fået to vaccinationer, så det vil sige, at de formentlig er mere modtagelige for at blive smittet med omikron- og deltavarianten.«

Hvor længe vi skal undvære nattelivet, er endnu uvis.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi for at høre, hvordan natten er forløbet, men det har endnu ikke være muligt.