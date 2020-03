»I er mine første kunder de sidste fire timer,« lyder det opgivende fra taxachaufføren, der fredag aften omkring klokken 23 samler B.T.s to journalister op på Nørrebrogade i København.

Danmark er corona-lukket. Siden statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde tidligere på ugen erklærede, at nu bør man afholde sig fra at være forsamlet mere end 100 mennesker af frygt for yderligere corona-smitte, har København været en skygge af sig selv.

Metroen er nærmest affolket, der er knap så meget fart på cykelstierne, og derfor er det heller ikke overraskende, at corona-nedlukningens første weekend åbner med et dødt natteliv.

Det kan godt være, at danskerne hamstrer toiletpapir og citronmåner som gale, flertallet forstår alligevel at holde sig indendøre.

Sådan er det umiddelbare indtryk i hvert fald, da B.T. altså fredag aften har forladt redaktionen i indre København for at tage temperaturen på brokvartererne.

Strøget er affolket som en trist eftermiddag i provinsen. Enkelte sidder på restauranter og spiser, men der er ingen fare for ikke at kunne få bord.

Københavns diskoteker og natklubber har én efter én aflyst alt og holder lukket. Selv på den ellers altid larmende LA Bar i Sværtegade, er der helt mørk. På døren hænger der en seddel:

'Kære gæst. Vi holder desværre midlertidigt lukket pr. 12/3, pga smittefare for COVID-19. Dette gælder som min. indtil 30/3 efter regeringens anvisninger.'

LA Bar Foto: Jens Nørgaard / Byrd

Få steder er der åbent. På de mindre barer er der fx gæster ude foran Det elektriske hjørne i Store Regnegade.

Her sidder veninderne Regitze og Malou på 19 år 20 år fra Holte og Hellerup med en stribe shots, et glas vin og en stor øl.

»Der er jo ikke så mange. Vi holder også afstand og krammer ikke og har håndsprit,« fortæller de.

»Vi er jo bare ude og hygge os. Dem der er i karantæne holder sig vel derhjemme.«

Malou og Regitze ved Det elekriske hjørne.

De fortæller, at de overvejede at blive hjemme, men efter en lang arbejdsuge, måtte de alligevel afsted.

»Man vil gerne lige ud og hygge sig. Men vi regner med at tage tidligt hjem, for der er jo ikke rigtigt nogle steder at tage hen.«

En fyr ved siden af stemmer i og siger, at han bare lige er 'nede for at få lidt frisk luft og snart tager hjem igen'.

»Det er kedeligt bare at sidde hjemme. Men jeg skal ikke drikke eller noget,« fortæller han.

Nørrebrogade. Foto: Jens Nørgaard / Byrd

B.T. går videre ude på Nørrebro, hvor den ellers altid trafikerede Nørrebrogade næsten er hel tom.

Her er der også lukket de fleste steder. Kun i en lille 'bland selv-slik'-butik, er der lidt kunder.

To piger, Malou og Line på 20 år fra Ballerup er ikke bange for at blive corona-smittet af de åbne slik-kasser.

»Nej, man har jo handske på. Det burde være okay.«

Malou og Line og deres pose bland-selv-slik. Foto: Jens Nørgaard / Byrd

De stoler også på, at alle andre kunder husker at bruge plastikhandsker.

»Jaaaa.. Vi håber da, danskerne passer på hinanden.«

De to piger skal ikke i byen. De skal bare hjem og spise slik og måske også en pizza, griner de og går videre.

Sidste stop på turen bliver Vesterbro.

Kødbyen. Foto: Jens Nørgaard / Byrd

I Kødbyen plejer der er at være godt gang i den, men også her er der helt stille og mørkt.

En dranker vælter lidt rundt for sig selv på den mennesketomme parkeringsplads, og ellers er det kun på 'brewpubben' Warpigs, at der sidder et par gæster og drikker øl.

Turen op af Istedgade ved siden af foregår også i stilhed.

En ung fyr spørger, hvad vi laver.

Kødbyen Foto: Jens Nørgaard / Byrd

»Ja, der sker jo ikke rigtig noget. Vi er også bare på vej hjem ad,« siger han og går tilbage til sine venner.

Indenfor på westernbaren McKluud ligner det, at der er halvfyldt, men det er også en af de eneste steder.

Københavns corona-ramte natteliv er i sin begyndelse nærmest en spøgelsesby, og det er nok fornuftigt nok lige foreløbigt.